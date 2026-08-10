Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc

Chatruc, por su parte, reaccionó de manera afectuosa e incluso reposteó el mensaje de Sabrina y agregó “Nada más que agregar, sos una mujer increíble, Sabri”.

La separación se produjo sin terceros en discordia ni conflictos públicos. Ambos acordaron ponerle punto final al romance luego de una conversación en la que coincidieron en que la conexión inicial se había diluido.