Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc

La conductora del ciclo "Pasó en América" dio a conocer los motivos que hubo detrás de la separación con el exfutbolista y periodista deportivo.
La modelo y conductora Sabrina Rojas confirmó este lunes el fin de su relación con el exfutbolista y periodista deportivo José “Pepe” Chatruc, a través de una historia en su cuenta personal de Instagram, en la que anunció la decisión de manera directa y en buenos términos.
“Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos” escribió Rojas, y agregó “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, dijo la presentadora del programa "Pasó enAmérica"
La coconductora del ciclo nocturno de América TV dedicó palabras muy positivas a quien fue su pareja durante los últimos meses “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”.
La relación entre Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc se había formalizado a principios de 2026 y se extendió por -aproximadamente- cinco meses, en donde compartieron viajes, salidas públicas y momentos en los que se mostraron cercanos, luego de haber coincidido en un grupo de amigos en común. El vínculo generó atención mediática desde que se conocieron los primeros rumores de la relación.
Chatruc, por su parte, reaccionó de manera afectuosa e incluso reposteó el mensaje de Sabrina y agregó “Nada más que agregar, sos una mujer increíble, Sabri”.
La separación se produjo sin terceros en discordia ni conflictos públicos. Ambos acordaron ponerle punto final al romance luego de una conversación en la que coincidieron en que la conexión inicial se había diluido.
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