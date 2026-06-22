Se separó Juana Viale de Yago Langue, después de dos años de relación: el motivo

Juana Viale, separada

JUANITA COQUETEÓ CON MANU URCERA, LA PAREJA DE NICOLE NEUMANN

"Un disparate. No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez, pero bueno, no sé, qué sé yo”, dijo Juana, la semana pasada, tras viralizarse un recorte de su programa, en El 13, en donde se la veía, para algunos, "coqueteando" con Manu Urcera, el piloto de TC, pareja de Nicole Neumann, a quien le tocó un brazo y la clavícula.

Juana Viale, nota Se separó Juana Viale de Yago Langue, después de dos años de relación.

"No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que crean, que fabulen. Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, dijo, Viale, en una nota.

“Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien... Me mostró una cicatriz que me llamó la atención, un pibe que hizo motocross toda la vida. No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer, adiós", se despidió, Viale, ante los cronistas, que la abordaron para consultarle por las versiones cruzadas con el marido de Neumann.