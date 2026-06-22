Se separó Juana Viale de Yago Langue, después de dos años de relación: el motivo

La conductora de El Trece terminó su relación con un experto en navegación, con quien salió en los últimos años. "No estaban pasando tiempo juntos".
Juana Viale terminó su relación con Yago Lange, un deportista y referente de distintos proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente. La conductora de El 13 y el hijo del medallista olímpico Santiago Lange, hoy vinculado a la navegación, decidieron seguir cada uno su camino por pasar mucho tiempo alejados.
"Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común. La separación se remonta a hace dos meses atrás", contaron en LAM, el programa de Angel De Brito, en las noches de América.
"Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse", revelaron, sobre la razón por la que Juana y Yago decidieron ponerle un punto final a su vínculo amoroso.
"Se fueron porque básicamente no estaban pasando tiempo juntos, no se veían", desarrollaron, sobre el final de la relación, devolviendo a la nieta de Mirtha Legrand al "mundo de la soltería".
"Un disparate. No me sorprenden las boludeces porque realmente es una ridiculez, pero bueno, no sé, qué sé yo”, dijo Juana, la semana pasada, tras viralizarse un recorte de su programa, en El 13, en donde se la veía, para algunos, "coqueteando" con Manu Urcera, el piloto de TC, pareja de Nicole Neumann, a quien le tocó un brazo y la clavícula.
"No me afecta en lo personal. Estoy muy acostumbrada a que hablen, que inventen, que digan, que crean, que fabulen. Me parece que ya en un momento hay que evolucionar, hay que madurar un poco. No pueden llevar todo y que todo tenga que tener una connotación de ese tipo. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, dijo, Viale, en una nota.
“Me parece realmente una estupidez humana. Fijémonos, porque le toqué el brazo a alguien... Me mostró una cicatriz que me llamó la atención, un pibe que hizo motocross toda la vida. No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido. Chicos, les mando un beso, me tengo que ir a ocupar de las cosas que me importan, que son mis hijos. Un placer, adiós", se despidió, Viale, ante los cronistas, que la abordaron para consultarle por las versiones cruzadas con el marido de Neumann.
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