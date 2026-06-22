Mario Pergolini defendió a los canales de streaming tras el escándalo de Flor Peña: "Carnicería divina"

El conductor defendió a los trabajadores de Luzu asegurando que están en un "patio de juego". Y, de paso, contó que hizo en medio del PeñaGate: "comía pochoclos".
Mario Pergolini hizo un análisis sobre las repercusiones que generaron la fake news de Flor Peña sobre Jorge Messi, el papá de Lionel, en Otro día perdido. "¿Me permiten contarle una historia? Hace bastante tiempo atrás, yo era chico, tendría veintitres, veinticuatro años, estaba en la radio y dije ´murió Phil Collins... No había muerto, yo lo sabía pero lo dije, era un chico que recién estaba arrancando. A las dos horas, un programa de radio empieza a hacer un programa especial contando cómo había muerto Phil Collins", comenzó Mario, en su programa en las noches de El 13.
"Me empiezo a desesperar un poco porque otro se está sumando a algo que no es cierto... Tuve una problema más grande porque una companía de discos compra muchos discos pensando que los va a vender, en honor a Phil Collins. Durante mucho tiempo, equivocada o no, se ha dicho que gente ha muerto o que gente, no".
"Lo primero que me pongo a pensar es sobre la primicia. En otra época, la primicia tenía sentido porque los diarios cerraban a las doce de la noche y tenían que poner algo que lo iban a ver al otro día. Una primicia era una primicia. Y uno lo entendía porque eran medios serios, respetados, otra época. Hoy en día la primicia no tiene sentido. No tiene sentido quien lo dice primero. Yo les pregunto a ustedes quien fue el primero que tiró que se murió el Indio (Solari) semanas atrás, no lo saben", amplió, Pergolini, en su editorial.
"Pero en esta dinámica que estamos teniendo, todos necesitamos decir algo rápido, lo que sea. Y, en el medio de eso, pasan cosas como lo de Flor Peña. Por otro lado, los canales, las radios, pujando duramente como diciendo ´ven como está todo, nos siguen necesitando a nosotros´. Y, por supuesto que los necesitamos. Que mejor que tener profesionales que validan, que preguntan. Pero también vi como daban a Scioli (Daniel) como presidente, dos minutos después de terminada una elección", reflexionó, Mario, en voz alta.
"Y lo otro que veo, a lo mejor, porque me siento parte, es como se juzga al streaming como diciendo ´acá están esto pendejos diciendo boludeces´. Esos streaming son chicos, son patio de juego, están aprendiendo, incluso los productores están aprendiendo. y también hay streaming muy serios, de política, de ciencia, de educación. Occhiato (Nicolás) también estará aprendiendo a ser dueño de un medio. Pero córrase porque es un patio de chicos, y está bueno que tengan un lugar donde estén aprendiendo. Y, sin duda, son responsables de lo que dicen".
"Pero estamos en esto de que tenemos que decir primicias o ir a medios a decir barbaridades, denuncias increíbles, que se creen que solamente se pueden debatir en un medio. Y que cualquiera puede venir a hacerte preguntas porque desde los medios te juzgan. Y es una locura", puntualizó Pergolini, quizá a modo de descargo personal, tras ser "denunciado" públicamente por María Julia Oliván por abuso sexual, días atrás, en tevé.
"Comía pochoclos mientras veía todo lo que estaba pasando... La carnicería era casi divina, ¿o no? Pero pensemos un poco si no somos todos un poco responsables de las cosas que están pasando, como están pasando, como nos comunicamos, como comunican los que comunican", cerró, el conductor.
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