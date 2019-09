El freestyler ya se instaló entre los más jóvenes como un verdadero fenómeno donde se puede ver a los artistas improvisar rapeando en diferentes temas y para poder promocionarlos y lograr tener mayor competitividad es que se logró tener en Buenos Aires una jornada de FMS Internacional donde estarán los mejores freestylers del mundo hispano.

Urban Roosters anunció a los 8 participantes que estarán en Septiembre en Buenos Aires: Dtoke (Argentina), Skone (España), Teorema (Chile), Zticma (México), Chuty (España), Acertijo (Chile), Jony Beltrán (México) y Cacha (Argentina). A estas batallas, y como si fuera poco, se unirán las actuaciones musicales de DJ VEEYAM, STUART, KLAN, MKS & JERE PROFETA y la revelación musical salida de las batallas de Freestyle ECKO.

Según los últimos registros el Freestyle sigue batiendo récords y ya superó las audiencias de tv en streaming un promedio de 240.000 personas mirando en vivo los enfrentamientos a través de Youtube. La creación de la Liga profecional permite hablar de la consolidación de este fenómeno como un deporte y como un arte, ya que es una disciplina de literatura oral, y en este se emplean la teatralidad, la puesta en escena, y distintos flows musicales entre otras más habilidades usadas en otras disciplinas catalogadas como arte.

El freestyle guarda muchos aspectos de la poesía improvisada, sin embargo, se diferencia en varios factores, como son el público, la búsqueda de una coherencia y de una métrica específica. El público es uno de los factores que más interviene por cómo afecta directamente a los participantes y la coherencia lo aleja de lo abstracto de la poesía y lo hace más accesible.

Las batallas llevan al ámbito competitivo el freestyle. En estas se tiene como objetivo situarse por encima del rival. Tienen más componente deportivo que artístico ya que es una lucha contra un adversario por ganar y hacerlo mejor que él, como sucede en los demás deportes. La puesta en escena, los juegos psicológicos forman parte del enfrentamiento y de las batallas.

Los jurados determinaron los siguientes enfrentamientos para el próximo sábado en el Club Hípico Argentino: Dtoke vs. Skone, Teorema vs. Zticma, Chuty vs. Acertijo y Jony Beltrán vs. Cacha.