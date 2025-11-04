MasterChef Celebrity: sudor y lágrimas para ganar las medallas

El jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui plantearon la consigna de "hacer un plato que les permita viajar al pasado" y el exfutbolista comenzó emocionándose con Wanda Nara y recordó el esfuerzo que hicieron sus padres "acompañándolo a todos lados" para que él pudiera cumplir su sueño.

La conductora de "MasterChef Celebrity" le consultó al el exjugador de Vélez, River y la Selección qué lo emocionaba más y él se sinceró entre lágrimas "No tener a mi viejo para que me vea dedicarle un plato. Sí le pude dedicar el hecho de jugar y que me siga, me acompañe, fue una linda experiencia con mi viejo, pudimos hacer que deje de trabajar, le cambiamos un poquito la vida".

La emoción de Husaín se profundizó cuando presentó al jurado su milanesa de cuadril a caballo con puré de papas y salsa de palta "Mi mamá se la hacía a mi viejo, que lo veíamos muy poco porque trabajaba desde las 6 y volvía cuando con mi hermano ya estábamos dormidos. Casi únicamente los fines de semana lo veíamos, y todo esto me hizo viajar 40 años atrás".

"Cuando los meses eran buenos, preparaba esto. Mi papá era electricista y él primero no quería que jugar porque pensaba que podía sufrir mucho. Yo me impuse y él me acompañó. Pude sentir satisfacción cuando pude intentar darle una mejor vida" explicó "el Turco" Husaín sobre su papá ya fallecido.

Por otro parte, Agustín Sierra preparó sorrentinos rellenos con panceta, miel, queso azul, hongos con salsa blanca y ensalada de perejil y tomate y explicó que lo hizo para recordar a su abuela Ana. "Ella cocinaba bien las tortas y yo no probaba porque no me gustaba lo dulce. Se mataba cocinando y yo era más de lo salado".

El chef Germán Martitegui resaltó el recuerdo del actor y le aseguró que su abuela debe estar muy feliz porque los sorrentinos estaban muy ricos. Antes de volver a su estación, "Cachete" se emocionó aún más al recordar que su abuela le contaba a sus amigas que él estaba en la televisión y también a Roberto -su padre- fallecido en 2020.

Más tarde, "Cachete" ganó la medalla dorada y "el Turco" quedó con la medalla plateada.

Estas son las medallas de la cuarta temporada de "MasterChef Celebrity"