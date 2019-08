El periodista hizo una autocrítica después de la derrota de Macri y aseguró: "No llegué a dimensionar el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y también a los más pobres. No investigué en materia política económica lo necesario", dijo.

Para Nancy esto fue una declaración oportunista y ayer lo atendió con todo. "Reconozco que no investigué... No... ¡hijo de puta!, reconocé que no empatizaste con la mina que limpia en tu casa. No es no investigar, es simplemente abrir los ojos y mirar al que está al lado. No fuiste ser humano. No hacía falta recorrer las villas del conurbano para darse cuenta que la gente no aguantaba más. Andá al supermercado, mirale la cara a la gente, fijate en la cola cuánta gente saca cosas cuando llega al cajero", le dijo.

Por su parte Griselda Siciliani fue muy crítica del gobierno y aseguró que votó en contra de Macri aunque no se siente representada por nadie. "Hace mucho tiempo que voto siempre en contra. Y me parece muy pobre, me entristece. Voté en contra de un proyecto, lamentablemente. Voté en contra de este gobierno", dijo.

Diego Capusotto siempre se mostró kirchnerista y también hizo su análisis de lo que pasa en el país. "Se dio un resultado que nadie esperaba, porque una cosa es esperar 3 o 4 puntos de diferencia, y otra perder por 15... Tiene mucha contundencia. Entonces, estos, que se creen los dueños de un país que detestan, evidentemente no les ha caído nada bien", dijo.