Sergio Romero y Eliana Guercio fueron papás por cuarta vez

Según la información que trascendió, fue una cesárea programada y salió todo bien. tanto la madre como el niño se encuentran en buen estado. Y la vedette y el arquero están muy felices y disfrutando del gran momento en Argentina.El bebe será el primer varoncito en la familia, ya que Romero y Guercio ya tienen tres niñas.

Hace una horas, Guercio había compartido en su cuenta de Instagram su última foto embarazada. En la publicación se los puede ver a ambos muy ansiosos por la llegada de su cuarto hijo: "¿Junto con Sergio Romero estamos transitando los últimos días de esta maravillosa etapa! Como padres nos preguntamos constantemente qué podemos hacer para asegurarnos una vida feliz y sana para todos nuestros hijos. Ahora, con la llegada del varón ", escribió Eliana.





La actriz y el ex arquero de la Selección Argentina aún no anunciaron en sus redes sociales la llegada de su pequeño hijo pero la información no tardó en llegar a los medios de comunicación.