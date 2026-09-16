Shakira a la conquista definitiva de España

La cantante colombiana manifestó estar “muy emocionada”, por los próximos 12 conciertos que ofrecerá en Madrid en lo que se considera "la gira latina más taquillera de la historia".
La cantante colombiana llegó al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas para inaugurar este viernes la residencia europea de "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con doce conciertos en un recinto temporal bautizado Estadio Shakira, levantado en el predio Iberdrola Music de Villaverde.
Es será la única parada europea del tour y, según la propia artista, “la mayor residencia de un artista en la historia de Europa”. El primer show es el próximo 18 de septiembre y el último, el 11 de octubre, en el medio de una ciudad efímera inspirada en Macondo de Gabriel García Márquez.
En un mensaje publicado al aterrizar, Shakira habló de Madrid como de una ciudad que la marca dos veces: primero por la felicidad y después por el golpe “Estoy muy emocionada de volver a España. Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista” escribió la artista.
Además, agradeció a su público español “En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor. Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor me llena inmensamente”. Y cerró con la idea que organiza todo el proyecto “El Atlántico ya no es un océano que separa, sino un lazo que nos une”.
Las fechas confirmadas de los shows de Shakira son 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, durante cuatro fines de semana seguidos. No hay otras ciudades europeas ni otra fecha en España.
El Estadio Shakira está ubicado en la calle Laguna Dalga, distrito de Villaverde, dentro de Iberdrola Music, el mismo predio del festival Mad Cool. Lo diseñó el estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG), el mismo que ideó la residencia de Adele en Múnich. Se construyó en tiempo récord, con obras de 24 horas, y desaparecerá cuando termine octubre.
La capacidad del estadio ronda las 50.000 personas por noche y el Ayuntamiento de Madrid trabaja con una previsión de unos 57.000 asistentes diarios, lo que daría un total, más de 600.000 personas en un mes.
Alrededor del estadio se desplegó Es Latina, una “ciudad paralela” de entre 15 y 30 hectáreas con ocho pabellones temáticos, gastronomía latina, literatura, moda, cine, talleres y una plaza central presidida por un “árbol de la vida”.
El parque se llama Macondo Park, en homenaje a Gabriel García Márquez. y habrá un área infantil bautizada Macondito, pensada con sus hijos Milan y Sasha. También un museo de la artista, terrazas con vista al escenario y programación diurna que incluye a Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente.
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y recorrió 17 países, con más de 130 conciertos. Billboard y el Guinness la certificaron como la gira latina más taquillera de la historia con unos 479 millones de dólares y 6,3 millones de entradas, por encima de Luis Miguel y de Bad Bunny.
En el camino dejó imágenes de escala rara: 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México y más de dos millones en Copacabana. La última vez que Shakira había hecho gira en España fue en 2018, con El Dorado World Tour y ocho años después, cierra el ciclo en la ciudad donde vivió, se hizo madre y se reconstruyó.
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