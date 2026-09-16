Shakira a la conquista definitiva de España

Doce noches en Villaverde

Las fechas confirmadas de los shows de Shakira son 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, durante cuatro fines de semana seguidos. No hay otras ciudades europeas ni otra fecha en España.

El Estadio Shakira está ubicado en la calle Laguna Dalga, distrito de Villaverde, dentro de Iberdrola Music, el mismo predio del festival Mad Cool. Lo diseñó el estudio danés Bjarke Ingels Group (BIG), el mismo que ideó la residencia de Adele en Múnich. Se construyó en tiempo récord, con obras de 24 horas, y desaparecerá cuando termine octubre.

La capacidad del estadio ronda las 50.000 personas por noche y el Ayuntamiento de Madrid trabaja con una previsión de unos 57.000 asistentes diarios, lo que daría un total, más de 600.000 personas en un mes.

Alrededor del estadio se desplegó Es Latina, una “ciudad paralela” de entre 15 y 30 hectáreas con ocho pabellones temáticos, gastronomía latina, literatura, moda, cine, talleres y una plaza central presidida por un “árbol de la vida”.

El parque se llama Macondo Park, en homenaje a Gabriel García Márquez. y habrá un área infantil bautizada Macondito, pensada con sus hijos Milan y Sasha. También un museo de la artista, terrazas con vista al escenario y programación diurna que incluye a Nathy Peluso, Amaia y Guitarricadelafuente.

El final de un tour récord

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y recorrió 17 países, con más de 130 conciertos. Billboard y el Guinness la certificaron como la gira latina más taquillera de la historia con unos 479 millones de dólares y 6,3 millones de entradas, por encima de Luis Miguel y de Bad Bunny.

En el camino dejó imágenes de escala rara: 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México y más de dos millones en Copacabana. La última vez que Shakira había hecho gira en España fue en 2018, con El Dorado World Tour y ocho años después, cierra el ciclo en la ciudad donde vivió, se hizo madre y se reconstruyó.