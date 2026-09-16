Como será el final de Gran Hermano Generación Dorada

Los premios

Primer lugar: 70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo del orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual.

70 millones de pesos, una casa prefabricada, un trofeo del orfebre Pallarols y un reintegro de gastos con tarjeta de crédito a través de una billetera virtual. Segundo lugar: 20 millones de pesos y una vivienda.

20 millones de pesos y una vivienda. Tercera posición (Charlotte Caniggia): 10 millones de pesos.

A diferencia de ediciones anteriores, no se descontarán los días que las finalistas estuvieron fuera de la casa.

Dos finalistas, dos estilos

Solange Abraham, de 37 años, ya había pasado por la casa en 2011, en ese entonces tenía 22, era chef y soñaba con ser vedette. Quedó quinta, tras 126 días y fue la mujer que más tiempo permaneció en aquella edición. Volvió 15 años después con un cambio estético marcado y un rol de “villana” que la llevó a chocar con casi todos los grupos.

Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, es humorista de stand-up uruguaya, madre y creadora de contenido. Ingresó definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”. Se fue temporariamente por la salud de su madre y reingresó por repechaje con el 35,6% de los votos. Lideró uno de los grupos más fuertes de la casa.

Será la primera vez que una mujer gane Gran Hermano Argentina desde Marianela Mirra, en 2007. La primera campeona del formato local había sido Viviana Colmenero, en 2002/03. Además, los primeros puestos de esta edición quedaron ocupados por mujeres, un hecho inédito en la historia mundial del formato, según se destacó en las crónicas previas.

El rating de la edición fue más bajo que el de las temporadas que coronaron a Marcos Ginocchio, Bautista Mascia o Tato Algorta. Aun así, Telefe sostuvo el prime time hasta el cierre, antes del recambio de la casa para las versiones uruguaya, chilena y paraguaya.