Como será el final de Gran Hermano Generación Dorada

En la noche de hoy, miércoles 16 de septiembre, después de 205 días de competencia finaliza la edición aniversario del reality de Telefe.
La uruguaya Yisela “Yipio” Pintos y la tucumana Solange “Sol” Abraham definirán esta noche, desde las 22:15 por Telefe, quién se consagrará como la campeona de Gran Hermano Generación Dorada. Esta será la primera final exclusivamente femenina en la historia del reality en Argentina.
Tras casi siete meses de convivencia -comenzó el lunes 23 de febrero de 2026-, 43 participantes y más de 200 días de aislamiento, el público decidirá entre dos personalidades antagónicas que se enfrentaron permanentemente dentro de la casa. El tercer puesto ya quedó en manos de Charlotte Caniggia, quien el lunes 14 obtuvo el 10,7% de los votos.
Esta noche, desde las 22:15, Santiago del Moro conducirá la emisión definitiva de Gran Hermano Generación Dorada. El conductor se comunicará con Sol y Yipio, las dos finalistas, repasará el recorrido de la temporada y anunciará el veredicto del voto del público.
Ayer, martes 15, las dos participantes recibieron a sus familiares en la casa, en un programa especial pensado para romper el aislamiento de las últimas horas. El jueves 17 se emitirá por Telefe la Noche de Campeonas, donde se entregarán los premios y se cerrará formalmente la edición.
A diferencia de ediciones anteriores, no se descontarán los días que las finalistas estuvieron fuera de la casa.
Solange Abraham, de 37 años, ya había pasado por la casa en 2011, en ese entonces tenía 22, era chef y soñaba con ser vedette. Quedó quinta, tras 126 días y fue la mujer que más tiempo permaneció en aquella edición. Volvió 15 años después con un cambio estético marcado y un rol de “villana” que la llevó a chocar con casi todos los grupos.
Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, es humorista de stand-up uruguaya, madre y creadora de contenido. Ingresó definiéndose como “mamá, gorda y comprometida con un chocolatito”. Se fue temporariamente por la salud de su madre y reingresó por repechaje con el 35,6% de los votos. Lideró uno de los grupos más fuertes de la casa.
Será la primera vez que una mujer gane Gran Hermano Argentina desde Marianela Mirra, en 2007. La primera campeona del formato local había sido Viviana Colmenero, en 2002/03. Además, los primeros puestos de esta edición quedaron ocupados por mujeres, un hecho inédito en la historia mundial del formato, según se destacó en las crónicas previas.
El rating de la edición fue más bajo que el de las temporadas que coronaron a Marcos Ginocchio, Bautista Mascia o Tato Algorta. Aun así, Telefe sostuvo el prime time hasta el cierre, antes del recambio de la casa para las versiones uruguaya, chilena y paraguaya.
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