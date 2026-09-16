Georgina Barbarossa hizo catarsis sobre el acoso que sufrió de Jorge Porcel: "En un tacho de mierda..."

GEORGINA NO OLVIDA LO VIVIDO CON PORCEL

"Nunca lo hablé con Carmen Barbieri (quien fue pareja de Porcel), nunca entendí como se enamoró de él... Y luisa Albinoni, también. Lo que pasa es que era un tipo cultísimo. Era un placer charlar con él de música, de arte, de pintura", compartió Georgina, en voz alta.

"Pero, de repente, hablando así, después se zarpaba. A Carmen nunca se lo conté pero ella estaba tan enamorada que qué le voy a decir, ´tu novio era un asqueroso, un degenerado´. Después, lo hablé en terapia, pero ya había pasado el tiempo", contó, también, Barbarossa.