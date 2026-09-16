Georgina Barbarossa hizo catarsis sobre el acoso que sufrió de Jorge Porcel: "En un tacho de mierda..."

La conductora reveló detalles de las feas experiencias que vivió con el recordado capocómico. "Yo era chica, me tocó el culo y...".
Georgina Barbarossa contó lo que padeció con Jorge Porcel, el recordado capocómico, con el que le tocó trabajar en distintas oportunidades. La conductora de A la Barbarossa lo definió como un baboso y contó episodios puntuales que tuvo que vivir con él. "Que Dios lo tenga en un tarro de merda, y no lo largue".
"Ni me hables de él. Era un ser detestable. Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín, yo era muy chica”, contó Georgina en una nota con Rodrigo Bar para SQP, el programa de Yanina Latorre, en América, sobre uno de los malos momentos que tuvo que vivir con Jorge.
"Yo lo tuve que sufrir y no le decía nada a Vasco (su marido fallecido) porque, en ese momento, yo empezaba a trabajar, y estábamos muy mal de guita. Entonces, tenía que laburar igual. pero la que se puso al lado mío, fue Carmen Vallejo, la mamá de Selva Alemán. Cuando un día me vio llorando, me preguntó que me pasaba, le conté y me dijo ´a partir de ahora, voy a estar yo al lado tuyo´".
"Entonces, iba Carmen Vallejo, se paraba al lado y me cuidaba. Y, después, cuando me quedé embarazada, que tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar a Las gatitas y los ratones de Porcel... Y te juro que fue un pan amargo. Gordo baboso. pero no me gusta hablar de las personas muertas. Que Dios lo tenga en un tacho de merda, y no lo largue", apuntó, Barbarossa.
"Nunca lo hablé con Carmen Barbieri (quien fue pareja de Porcel), nunca entendí como se enamoró de él... Y luisa Albinoni, también. Lo que pasa es que era un tipo cultísimo. Era un placer charlar con él de música, de arte, de pintura", compartió Georgina, en voz alta.
"Pero, de repente, hablando así, después se zarpaba. A Carmen nunca se lo conté pero ella estaba tan enamorada que qué le voy a decir, ´tu novio era un asqueroso, un degenerado´. Después, lo hablé en terapia, pero ya había pasado el tiempo", contó, también, Barbarossa.
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