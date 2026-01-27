Sofía Gala rompió el silencio sobre su relación con Fito Páez

En medio del revuelo, Sofía habló con Ángel de Brito en LAM (América) y desmintió las versiones, aclarando que solo mantienen un vínculo de amistad.

“No es cierto. Rodolfo, a esta altura de mi vida, es mi familia y tenemos un vínculo muy profundo”, aseguró la actriz.

Además, comentó: “No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo ni nada. Tenemos nuestro vínculo, que es nuestro, particular y personal”.

“No estamos en pareja, somos familia. Parte de una misma tribu”, finalizó Sofía, dejando en claro que no existe una relación más que

de amistad entre ellos.

El mensaje que Fito Páez le dedicó a Sofía Gala y que desató versiones de romance

Durante el fin de semana, Sofía Gala celebró sus 39 años y recibió un saludo muy especial de Fito Páez en sus redes sociales, gesto que muchos interpretaron como una señal de un vínculo sentimental.

“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

El músico le dedicó un mensaje afectuoso en Instagram, destacando cuánto la quiere y lo mucho que ella mejora el mundo con su presencia. La publicación estuvo acompañada por una imagen de ambos a bordo de un avión, un detalle que dejó en claro que ya compartieron un viaje juntos.

La actriz no tardó en responder y devolvió la demostración de cariño con palabras igual de intensas, remarcando cuánto bien le hace él y reafirmando su amor. “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo", expresó.

Vale recordar que Páez se separó de Eugenia Kolodziej en agosto de 2025, luego de una relación que se extendió durante una década.