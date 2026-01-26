Ángela Torres y Marcos Gilles blanqueron su romance: qué dijeron

La cantante y actriz confesó que la conexión fue inmediata. “Yo sabía que algo iba a pasar desde el primer día”, aseguró al recordar los primeros encuentros en Luzu TV. Incluso, contó que tras uno de los programas salió con dolor en las mejillas de tanto reírse.

De todos modos, Marcos pensaba que todo era parte del show. “Yo estaba convencido de que para vos era una joda, que era sólo un chiste”, admitió. La sorpresa llegó cuando ella le blanqueó: “Te la seguía porque me gustabas”.

Embed

La hija de Gloria Carrá también explicó por qué, pese a la atracción, decidió ir con cautela. Venía de una separación reciente y prefería no apurarse emocionalmente. “Siempre te dije que si iba a pasar algo, tenía que nacer de vos. Yo no iba a forzar nada. Si se daba, que sea el universo”, expresó. En esa misma línea, reconoció que necesitaba cuidarse: “No puedo andar entregándole mi corazón a cualquiera”.

En otro de los momentos que compartieron, la artista reveló una historia que había subido a su Instagram, sólo visible para sus Mejores Amigos.

Allí había compartido una foto junto a Giles con una frase tan romántica como contundente: “Me enamoré, quiero una familia con él”. Aunque todavía no estaban juntos, los sentimientos ya estaban en juego.

Por su parte, el exfutbolista contó que siempre sintió atracción por ella, pero que terminó de enamorarse en un momento muy particular: cuando Ángela le cantó. “Ahí me cayó la ficha, fue mucho”, reconoció.

Ella también destacó que, con el paso de los programas, empezó a aparecer algo más auténtico: “Me diste ternura y se te fue escapando lo real”.