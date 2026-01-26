Espectáculos |

Moria Casán habló del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez y avivó los rumores

En medio de las versiones que señalan un romance entre la actriz y el músico, la diva opinó sin filtros sobre la forma de amar de su hija y aportó anécdotas que no pasaron desapercibidas.

El mundo del espectáculo se vio sacudido el fin de semana por un posteo conjunto de Sofía Gala Castiglione y Fito Páez que desató rumores de romance. Las imágenes, acompañadas de mensajes afectuosos, pusieron a ambos artistas en el centro de la escena y generaron todo tipo de interpretaciones en las redes sociales. Este lunes, Moria Casán se refirió al tema en su programa televisivo y, fiel a su estilo frontal, dio su mirada sobre el vínculo.

ADEMÁS: Ángela Torres y Marcos Gilles blanqueron su romance: qué dijeron

Consultada sobre cómo es Sofía cuando se enamora, la conductora no dudó en responder con su humor ácido característico. “Insoportable”, lanzó entre risas, antes de profundizar: “Se enamora y da todo, no tiene margen”. En el análisis de los posteos, Moria también destacó que Fito Páez no suele expresarse de ese modo en público, lo que, a su entender, vuelve más significativo el mensaje que le dedicó a su hija.

Sin esquivar la ironía, la diva reconoció que la personalidad de Sofía la descoloca incluso a ella. “Es el único ser humano que no conozco, se podría enamorar de cualquiera”, confesó, y relató con humor las discusiones cotidianas que mantienen madre e hija, marcadas por diferencias de énfasis y una relación atravesada por la libertad con la que fue criada.

El revuelo se potenció tras el intercambio público entre la actriz y el músico en Instagram, donde Páez le dedicó un mensaje de amor por su cumpleaños y Sofía respondió con palabras igual de intensas. Entre declaraciones filosas, afecto familiar y gestos que no pasaron inadvertidos, Moria terminó de encender una historia que sigue sumando capítulos y mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

Sin título389
La publicación en Instagram que desató los rumores.

La publicación en Instagram que desató los rumores.

ADEMÁS: L-Gante y Maxi López, cara a cara por primera vez en vivo

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados