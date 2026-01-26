Moria Casán habló del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez y avivó los rumores

En medio de las versiones que señalan un romance entre la actriz y el músico, la diva opinó sin filtros sobre la forma de amar de su hija y aportó anécdotas que no pasaron desapercibidas.
El mundo del espectáculo se vio sacudido el fin de semana por un posteo conjunto de Sofía Gala Castiglione y Fito Páez que desató rumores de romance. Las imágenes, acompañadas de mensajes afectuosos, pusieron a ambos artistas en el centro de la escena y generaron todo tipo de interpretaciones en las redes sociales. Este lunes, Moria Casán se refirió al tema en su programa televisivo y, fiel a su estilo frontal, dio su mirada sobre el vínculo.
Consultada sobre cómo es Sofía cuando se enamora, la conductora no dudó en responder con su humor ácido característico. “Insoportable”, lanzó entre risas, antes de profundizar: “Se enamora y da todo, no tiene margen”. En el análisis de los posteos, Moria también destacó que Fito Páez no suele expresarse de ese modo en público, lo que, a su entender, vuelve más significativo el mensaje que le dedicó a su hija.
Sin esquivar la ironía, la diva reconoció que la personalidad de Sofía la descoloca incluso a ella. “Es el único ser humano que no conozco, se podría enamorar de cualquiera”, confesó, y relató con humor las discusiones cotidianas que mantienen madre e hija, marcadas por diferencias de énfasis y una relación atravesada por la libertad con la que fue criada.
El revuelo se potenció tras el intercambio público entre la actriz y el músico en Instagram, donde Páez le dedicó un mensaje de amor por su cumpleaños y Sofía respondió con palabras igual de intensas. Entre declaraciones filosas, afecto familiar y gestos que no pasaron inadvertidos, Moria terminó de encender una historia que sigue sumando capítulos y mantiene en vilo al mundo del espectáculo.
