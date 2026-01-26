Moria Casán habló del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez y avivó los rumores

Consultada sobre cómo es Sofía cuando se enamora, la conductora no dudó en responder con su humor ácido característico. “Insoportable”, lanzó entre risas, antes de profundizar: “Se enamora y da todo, no tiene margen”. En el análisis de los posteos, Moria también destacó que Fito Páez no suele expresarse de ese modo en público, lo que, a su entender, vuelve más significativo el mensaje que le dedicó a su hija.

Sin esquivar la ironía, la diva reconoció que la personalidad de Sofía la descoloca incluso a ella. “Es el único ser humano que no conozco, se podría enamorar de cualquiera”, confesó, y relató con humor las discusiones cotidianas que mantienen madre e hija, marcadas por diferencias de énfasis y una relación atravesada por la libertad con la que fue criada.

El revuelo se potenció tras el intercambio público entre la actriz y el músico en Instagram, donde Páez le dedicó un mensaje de amor por su cumpleaños y Sofía respondió con palabras igual de intensas. Entre declaraciones filosas, afecto familiar y gestos que no pasaron inadvertidos, Moria terminó de encender una historia que sigue sumando capítulos y mantiene en vilo al mundo del espectáculo.