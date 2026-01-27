Gran Hermano Generación Dorada ya tiene fecha

“La expectativa es total, hay muchísimo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos y los castings, ya se están seleccionando a los participantes. La producción está trabajando no solo en la casa, que va a estar completamente renovada, sino que también ya están seleccionados los participantes. Esta generación dorada va a dar que hablar” compartió la periodista Luly Illbele en Telefe Noticias.

EL LUNES 23 DE FEBRERO COMIENZA EL GRAN HERMANO GENERACION DORADA

A 25 años de su debut en la televisión argentina, este formato internacional busca reinventarse en nuestro país, bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del ciclo con mayor audiencia en los últimos años.

Bajo el nombre de "Generación Dorada", el canal de las pelotas apuesta a la renovación del tradicional formato y si bien existe un hermetismo total sobre el casting y las novedades en reglas, el título infiere un homenaje a la historia del reality o un particular casting de los nuevos participantes, que buscarán la gloria en esta edición especial.

Embed

La casa presentará una estética completamente renovada, tendrá una playa, más habitaciones, el confesionario absolutamente hecho a nuevo, son algunas de las cosas más van a pasar en esta nueva casa de "Gran Hermano: Generación Dorada".

El "Big Show" regresará al prime time de Telefe el lunes 23 de febrero para competir directamente por el liderazgo del 2026, marcando el retorno oficial de la "hermanomanía" a la agenda mediática.