Sol Pérez, una de las conductoras del noticiero del Canal 26, demostró que es mucho más que una cara bonita cuando sorteó con disimulo una situación más que incómoda que vivió sobre el cierre de la edición del martes.

Durante varios minutos, tanto ella como su compañero Sebastián Dumont tuvieron que soportar ruidos en el auricular que llevan colocados en sus oídos.

Al momento del "pase" con el programa siguiente, a las 22, la situación se puso complicada para escucharse entre unos y otros y el periodista Gustavo Mura no aguantó más y optó por pedir al aire que el microfonista atendiera al problema.

Sin embargo no tuvo la respuesta que hubiera querido y los televidentes escucharon un insulto totalmente desubicado. "Se está complicando bastante, estamos con problemas de sonido", dijo Mura tocándose la "cucaracha" de su oído derecho y se animó a revelar lo que estaba pasando: "A ver si el sonidista nos puede prestar un poco de atención".

solperez-insultos.mp4

"¡La concha de tu madre, no soy yo!", se escuchó que alguien gritó -sería el aludido microfonista- quizá sin saber que su voz se escuchaba a la perfección.

Sol atinó a remover su auricular y siguió perfectamente en su rol de conductora, comentando el tema elegido para el pase que revertía un tono solemne de acuerdo al contenido.

No obstante este incidente, que tuvo el sorpresivo insulto, los problemas con el sonido siguieron algunos minutos más, con murmullos inentendibles que distrajeron el foco de atención.

Al punto de que Mura, cuando tuvo que responder al pie que le había dado su colega Dumont, no supo qué responderle. "Trato de seguirte pero no puedo, me resulta bastante difícil...", dijo para dejar en evidencia una vez más lo complicado del momento.

"¿Qué está hablando este chabón?", se escuchó de boca de -presumiblemente- el sonidista, que enseguida agregó: "Ya lo cerré, era el micrófono que estaba ahí". Ya era tarde, su impericia y falta de atención quedó expuesta y nos "regaló" un momento de esos que dan un poco de vergüenza ajena.

La secuencia completa de lo que pasó en La Noche de Canal 26, acá: