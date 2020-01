Sol Pérez se defendió y dijo "si me pegaba la iban a echar"

"Estoy muy angustiada. Yo no quería hablar, pero con todo lo que se dijo sentí que tenía que hacerlo. Esto viene desde hace tiempo. Primero, hubo problemas por el saludo final y el lugar en la cartelera; después, en los ensayos", comenzó la panelista del ciclo de América desde el móvil en Mar del Plata. Tras una reunión cumbre entre las vedettes y la producción de 20 millones, Pérez aseguró que ella no va a renunciar a la obra. "Hoy hubo una reunión donde se hablaron un montón de cosas. Les dije que yo iba a salir a aclarar todo porque esta señora metió el tema de la violencia de género en el medio. Yo me voy a quedar en la obra porque di mi palabra", expresó la mediática, que confesó estar muy contenida por su familia y por la producción del espectáculo.

Sol contó que el problema se dio por un vestido y que todo se fue de las manos por la forma de ser de Farro quien le quiso ir a pegar. "‘Dale, pegame’, le dije. Sabía que si me pegaba la tenían que echar. Cuando me retiro, esta señora grita una guarangada. Están todos de testigo. De hecho, si voy a la justicia me van a salir de testigo mis compañeros", afirmó. Eso que gritó tiene que ver con un rumor que se instaló hace tiempo y que Sol está en la obra porque es la amante de Guillermo Marín, el productor de la misma, lo que ella volvió a negar.

"Hace tres años que trabajo con Guillermo Marín, si yo fuera su amante, ¿Creen que esto me estaría pasando? Yo no estoy bien, desde el minuto uno que tuve que guardarme un montón de situaciones y poner lo mejor para seguir. Pero ahora tuve que salir a defenderme porque no puedo permitir que esta persona salga a decir que sufre violencia de género. Vengo callándome y guardando silencio, pero ya no lo puedo permitir", concluyó.

La obra por ahora sigue pero en un clima muy difícil y aún quedan dos meses. "Me hago la que no escucho, la que no veo, me encierro en mi camarín para no cruzármela. ¿Saben lo que es trabajar así? ¿Cómo voy a trabajar con una amenaza así?", dijo Sol. Continuará.