Sol Pérez se lanza a la política y quiere ser diputada

Las razones para la decisión de Sol mucho tiene que ver con su abuela, que murió atropellada en un accidente y por quien clamó justicia en su momento. “Para mí fue un antes y un después, me marcó de por vida en la forma de encarar un laburo, una relación, en todo”, dijo la joven, que también es abogada.

“Me gustaría ser diputada”, le contó a Pía Shaw y agregó: “Me parece que los que llegan a las posiciones de poder no son quienes tienen realmente ganas de ayudar a la gente. Me parece que somos piezas de ajedrez de quienes tienen todo el dinero y el poder, y ellos nos van moviendo y contando lo que queremos escuchar”.

“Roban los datos para investigarte y enviarte los mensajes políticos que vos querés escuchar, para convencerte”, agregó Sol, que reconoció que Amalia Granata –con quien no comparte ideales- sentó el precedente para que más modelos y mediáticas se lancen a la arena política. “Me parece que tenés que tener unos ovarios así de grandes porque, como le pasó a Amalia, te tiran después el carpetazo, de donde saliste”, reconoció.

ADEMÁS:

Vero Lozano contó cómo fue su encuentro con Lenny Kravitz

“Me parece que las mujeres tenemos que estar continuamente aclarando que podemos pensar y si una vez te equivocas, no te perdonan y volves a ser la ´hueca y tontita´ que sólo sabe reír”, dijo la ex “chica del clima”, que reconoció que se siente más juzgada por las mujeres que por los hombres.

“Me parece que en este país somos muy egoístas, muy individualistas, que votamos con el bolsillo y sólo pensamos en cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos, y no vemos que hay gente muy necesitada. Me pasa con el tema de la inseguridad, ya que si salto a favor de un chorro me dicen ´garantista´ y no es así porque hay que hacerse cargo de la situación, de que hay gente que nace fuera del sistema”

Se cebó con el "training"

De armas tomar, podría ser la frase preferida para describir a la ex chica del clima y su particular manera de comunicarse desde sus diferentes cuentas en las redes sociales. En esta ocasión, Sol Pérez apeló a un vestido bien ajustado y al final de la jornada para referirse a sus sensaciones, frente a sus devotos seguidores.

"Terminás de entrenar recontra mega cebada", describió, agregando emoticones con llamitas y bombas. Claro que la energía incontrolable de la rubia, se fue equilibrando con el correr de las horas. De este modo, los 240 mil me gusta que obtuvo en menos de 24 horas, la habrán ayudado para demostrarle que tal esfuerzo no fue en vano y que puede seguir a puro fierro y bicicleta. Como sea, cada semana que pasa Pérez sigue sumando ofertas laborales y propuestas de todo tipo que, en muchos caso, elige mantener en reserva. Al margen de sus pasiones y fallidos romances, Sol ya superó los 4,4 millones de seguidores en Instagram y bordea los 500 mil en twitter. Sí, cebada y todo.