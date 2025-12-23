Según Chat GPT, las mejores producciones audiovisuales para mirar y volver a ver en familia en esta fecha tan especial.
Las familias ya se están resolviendo y preparando los últimos detalles de la celebración de Navidad, la cual suele estar acompañada de películas alusivas a la fecha. Por eso, acá las 10 mejores películas para ver en Navidad según la inteligencia artificial llamada Chat GPT.
Sinopsis: Kevin McCallister, un niño de 8 años, es olvidado por su familia durante las vacaciones de Navidad y debe defender su hogar de dos torpes ladrones utilizando ingeniosos artilugios y trampas.
Dónde ver: Disponible en Disney+ (tanto la 1 como la 2 suelen estar ahí en la temporada navideña).
Sinopsis: El Grinch, un ser gruñón que vive aislado, decide arruinar la Navidad de los habitantes del alegre pueblo de Whoville, pero un encuentro inesperado puede cambiar su corazón.
Dónde ver: En plataformas como Prime Video y Max (HBO); también puede estar disponible en Peacock o al alquiler digital.
Sinopsis: Un hombre mayor que afirma ser el verdadero Santa Claus se convierte en el Papá Noel de una gran tienda neoyorquina, lo que desata dudas, magia y un juicio que intenta probar su identidad.
Dónde ver: Suele estar en Disney+ durante la época navideña (puede haber varias versiones).
Sinopsis: Adaptación animada del clásico de Dickens: Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y gruñón, recibe la visita de tres fantasmas que lo llevan a reflexionar sobre su vida y el verdadero significado de la Navidad.
Dónde ver: Generalmente disponible en Disney+.
Sinopsis: Varias historias de amor, humor y vínculos humanos se entrelazan en Londres poco antes de Navidad, mostrando distintas formas de amar y conectar.
Dónde ver: Suele estar en Prime Video o disponible para alquiler digital (Apple TV, Google Play, etc.).
Sinopsis: Jack Skellington, rey de Halloween Town, descubre Christmas Town y decide apropiarse de la Navidad con resultados caóticos y musicales.
Dónde ver: Disponible en Disney+.
Sinopsis: Un niño que empieza a dudar de la existencia de Santa embarca en un misterioso tren rumbo al Polo Norte la víspera de Navidad, viviendo una aventura mágica.
Dónde ver: En servicios como HBO Max, Disney+, o para alquiler digital (Prime Video, Apple TV, etc.).
Sinopsis: Un padre (Arnold Schwarzenegger) intenta conseguir el juguete más codiciado para su hijo el día antes de Navidad, enfrentándose a una odisea de tiendas y competencia.
Dónde ver: Puede estar en plataformas de alquiler digital o canales de cable según temporada navideña (a veces en TBS/TNT).
Sinopsis: Durante una fiesta navideña en Los Ángeles, el detective John McClane se enfrenta a un grupo de terroristas para salvar a los rehenes —incluida su esposa— en un rascacielos. Aunque es una película de acción, se ambienta en Nochebuena, por eso muchos la consideran un clásico navideño.
Dónde ver: A menudo está disponible en Prime Video o en alquiler digital.
Sinopsis: Buddy, un humano criado por elfos en el Polo Norte, viaja a Nueva York para encontrar a su padre biológico y contagiarle la alegría navideña con su inocencia y humor.
Dónde ver: Suele estar en servicios como HBO Max o plataformas de alquiler digital.
