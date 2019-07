Strangers Things: cinco elementos tomados de la literatura y el cine fantástico

1- Eleven, ese compendio ochentoso

El arco argumental de esta chica adicta a los waffles (Millie Bobby Brown) es un rejunte genial de hits y clásicos de culto. Su historia tiene varios puntos en común con el visitante de E.T. El extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982): ella se esconde en la casa de un niño desconocido –cambio de vestuario extravagante incluido- y el hecho de que sea perseguida por organizaciones vinculadas al gobierno. Pero también hay otras influencias descaradas en su construcción como los poderes tomados de Carrie (1974) –y su adaptación cinematográfica- como así también de la niña de Ojos de Fuego (Firestarter, 1980), otro clásico del escritor oriundo de Maine.

2- La dinámica del equipo

Sin lugar a dudas, la década en la que desbordó ese género intitulado: "grupo de amigos se meten en problema". Pero si hay que señalar influencias directas en Stranger Things, los referentes son tres: Los Goonies (The Goonies, 1985), Cuenta Conmigo (Stand By Me, 1986) y la novela It (1986). No solo se trata de escenas calcadas –como los protagonistas caminando por las vías del tren o la interpretación extraña de mapas-, sino también de la dinámica que marca los conflictos dentro del team: los celos por una chica, las diferencias para determinar el liderazgo y el bullying estudiantil.

3- El terror más icónico

No es difícil detectar los homenajes directos a Michael Myers, Jason Voorhees, los Xenomorfos y Regan poseída. Sin embargo, además de estas caricias cinéfilas, los Duffer también se inspiran en esos clásicos que los asustaron para resolver los conflictos centrales. Al cierre de la primera temporada, Nancy derrota al Demorgogon como su tocaya elimina al Freddy Krueger en Pesadilla en lo Profundo de la Noche (A Nightmare on Elm Street, 1984): tomándolo por sorpresa con una trampa y luego quemándolo.

4- Esos adolescenteX de los cómics

Durante los primeros minutos de la serie, Dustin (Gaten Matarazzo) menciona que tiene un plan perfecto: pasar la noche leyendo los X-Men. Pero la vinculación con una de las creaciones más célebres de Stan Lee, no se limita a esa frase: hay un guiño muy explícito cuando Eleven derrota al Demogorgon con un movimiento calcado a esa Jean Grey desencajada en la etapa de Fénix Oscura. Además, los realizadores admitieron que se inspiraron en los mutantes cuando presentaron más personajes con poderes en la segunda temporada.

5- La perturbadora realidad paralela

¿Se acuerdan de Will (Noah Schnapp) frente al espejo descubriendo que una parte suya aún permanece en el "otro lado"? Varios medios han señalado ese momento como un calco a ese momento culmine de la segunda temporada de Twin Peaks (1990-1991) en el que Dale Cooper ve el reflejo de su doppelganger. Por otra parte, Joyce Byers para conectarse con su hijo extraviado en ese otro lado -conocido como "Upside Down"-, tomaba prestados varios métodos de Poltergeist (1982).

Bonus track:

Estética calcada a clásicos de culto

Cuando Eleven trata de encontrar respuestas dentro de su cabeza, ella ingresa a una suerte de tanque de aislamiento que está calcado de Estados Alterados (Altered States, 1980). Ya en la profundidad de su inconsciente, la construcción de ese territorio desconocido es una copia exacta de Under the Skin (2013).

