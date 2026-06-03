Estrenos de Netflix: qué ver en junio

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También llegarán Poldi, documental centrado en el exdelantero alemán Lukas Podolski, y Tetracampeones: Brasil volvió a crecer, una producción que recupera imágenes de archivo y registros realizados por los propios jugadores durante la conquista brasileña de 1994.

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Entre las novedades del mes también aparece Risa y la cabina del viento, película filmada en Ushuaia y protagonizada por Cazzu junto a Diego Peretti. La historia sigue a una niña que descubre una misteriosa cabina telefónica capaz de conectarla con voces de personas fallecidas.

Embed - Risa y la Cabina del Viento - Trailer Oficial [4K]

Por otro lado, Jennifer López encabeza Turbulencia en la oficina, una comedia romántica ambientada en una empresa de aviación. A la lista se suman Te encontraré, adaptación de una novela de Harlan Coben centrada en un hombre condenado injustamente por la muerte de su hijo, y Oasis, una miniserie policial ambientada en un exclusivo complejo turístico español.