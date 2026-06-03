Estrenos de Netflix: qué ver en junio

La plataforma refuerza su oferta de junio con producciones ligadas a la historia de los Mundiales. junto a películas y series protagonizadas por Cazzu, Jennifer López y Sam Worthington.
Netflix prepara una programación marcada por el fútbol para junio de 2026 en coincidencia con el comienzo de la nueva Copa del Mundo, en la que incorporará varios títulos relacionados con algunos de los capítulos más recordados de la historia del deporte, encabezados por un documental sobre Diego Maradona, una película centrada en la organización de México 86 y una producción sobre la consagración de Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994.
Uno de los lanzamientos destacados será Diego Maradona, el documental dirigido por el británico Asif Kapadia que se estrenó originalmente en 2019 y que ahora desembarca en el catálogo de Netflix. La producción reconstruye la etapa del astro argentino en Nápoles a partir de más de 500 horas de material de archivo y recorre algunos de los momentos más significativos de su carrera.
La oferta futbolera continuará con México 86, una película que se enfoca en las gestiones políticas que permitieron que ese país organizara la Copa del Mundo que terminaría consagrando a la selección argentina liderada por Maradona. El film combina elementos dramáticos y satíricos para narrar la historia de un funcionario decidido a conseguir la sede mundialista.
También llegarán Poldi, documental centrado en el exdelantero alemán Lukas Podolski, y Tetracampeones: Brasil volvió a crecer, una producción que recupera imágenes de archivo y registros realizados por los propios jugadores durante la conquista brasileña de 1994.
Entre las novedades del mes también aparece Risa y la cabina del viento, película filmada en Ushuaia y protagonizada por Cazzu junto a Diego Peretti. La historia sigue a una niña que descubre una misteriosa cabina telefónica capaz de conectarla con voces de personas fallecidas.
Por otro lado, Jennifer López encabeza Turbulencia en la oficina, una comedia romántica ambientada en una empresa de aviación. A la lista se suman Te encontraré, adaptación de una novela de Harlan Coben centrada en un hombre condenado injustamente por la muerte de su hijo, y Oasis, una miniserie policial ambientada en un exclusivo complejo turístico español.
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