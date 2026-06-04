Luego de la película ,estrenan un documental sobre el juicio a Michael Jackson

El juicio desde adentro

Uno de los principales atractivos del documental es que aborda un proceso que se desarrolló sin cámaras dentro de la sala. La reconstrucción se realiza a partir de quienes participaron directamente en el caso y de registros de la cobertura mediática de la época.

“El objetivo era mostrar al público el proceso judicial desde dentro y entrevistar únicamente a los testigos presenciales que participaron en los hechos”, explicaron los responsables de la producción.

La serie también recupera el contexto de un juicio que atrajo la atención mundial. Miles de fanáticos y periodistas se congregaron durante meses frente al tribunal del condado de Santa Bárbara, donde se desarrolló uno de los procesos judiciales más seguidos de la historia del espectáculo.

michael-jackson-el-veredicto-3 La docuserie reúne testimonios de protagonistas directos de un proceso que se desarrolló sin cámaras.

A lo largo de su vida, Jackson enfrentó dos acusaciones por abuso de menores. La primera, en 1993, terminó con un acuerdo extrajudicial y sin cargos penales. La segunda derivó en el juicio de 2005, cuyo jurado lo declaró no culpable de todos los cargos.

Sin embargo, las controversias continuaron después de su muerte. En los años posteriores surgieron nuevas demandas civiles y acusaciones que mantienen vigente el debate en torno a la figura del artista.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, señalaron el director Nick Green y la productora Fiona Stourton.

El estreno del documental llega pocas semanas después de "Michael", la película que retrata la vida y el éxito del cantante. Mientras esa producción se concentra en su carrera artística y en su transformación en un fenómeno global de la música, deja abierta la puerta para una futura segunda parte que podría abordar los conflictos judiciales y las polémicas que atravesaron sus últimos años.