Meryl Streep y Daniel Craig protagonizan las nuevas "Crónicas de Narnia"

La sexta película de la exitosa saga está inspirada en "Narnia: The Magician’s Nephew" será protagonizada por estas dos estrellas de Hollywood.
La exitosa directora de cine Greta Gerwig ("Mujercitas", "Barbie" y "Lady Bird", entre otras) esta trabajando silenciosamente en un ambicioso proyecto -en colaboración con Netflix- la nueva película del universo de "Las Crónicas de Narnia" y que tiene fecha de estreno -en cine- para el 12 de febrero de 2027.
El film está basado en el libro "Narnia: The Magician’s Nephew" (Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago), la novela que C. S. (Clive Staples) Lewis publicó en 1955, y que correspondiente a la sexta entrega dentro de la saga. El libro cuenta la creación del mundo por parte del león Aslan, y transcurre años antes de "El León, la Bruja y el Armario".
La película será protagonizada por Meryl Streep y Daniel Craig y estará realizada para proyectarse -especialmente- en las pantallas IMAX, y es una de las propuestas más ambiciosas de la plataforma de streaming Netflix. El filme permanecerá en cartelera por al menos dos meses, desde febrero hasta abril de 2027.
Según informó la revista de entretenimiento People, Carey Mulligan, Emma Mackey, Denise Gough, Ciarán Hinds, Susan Wokoma, David McKenna, Beatrice Campbell y Kobna Holdbrook-Smith completarán el resto del elenco.
La directora y escritora del proyecto habló de su amor por la saga Narnia y el orgullo que siente por ser la responsable de esta nueva propuesta de Netflix. “Fui una niña cuando leí por primera vez The Magician’s Nephew, y me enamoré del concepto de un león cósmico que canta el mundo de Narnia a la vida“ explicó sobre su sensación.
Además, Greta Gerwig aclaró “No sabía que crecería para hacer películas, pero un universo construido a partir de la música es una idea que siempre vivió en mi corazón. Es el honor de toda una vida que me hayan pedido imaginarlo”.
Por otra parte, la directora comentó la importancia que tuvo en su vida los libros del autor original de la saga “Gracias a Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquier persona podía verse arrastrada hacia una epopeya".
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