Meryl Streep y Daniel Craig protagonizan las nuevas "Crónicas de Narnia"

Según informó la revista de entretenimiento People, Carey Mulligan, Emma Mackey, Denise Gough, Ciarán Hinds, Susan Wokoma, David McKenna, Beatrice Campbell y Kobna Holdbrook-Smith completarán el resto del elenco.

La directora y escritora del proyecto habló de su amor por la saga Narnia y el orgullo que siente por ser la responsable de esta nueva propuesta de Netflix. “Fui una niña cuando leí por primera vez The Magician’s Nephew, y me enamoré del concepto de un león cósmico que canta el mundo de Narnia a la vida“ explicó sobre su sensación.

image -Greta Gerwig-

Además, Greta Gerwig aclaró “No sabía que crecería para hacer películas, pero un universo construido a partir de la música es una idea que siempre vivió en mi corazón. Es el honor de toda una vida que me hayan pedido imaginarlo”.

Por otra parte, la directora comentó la importancia que tuvo en su vida los libros del autor original de la saga “Gracias a Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquier persona podía verse arrastrada hacia una epopeya".