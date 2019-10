Las cosas entre ambas ya venían mal. Cinthia sugirió que Luli cobra por sus tuits (Salazar es una revelación con sus jugosos mensajes políticos). Y la rubia anunció que iniciaría acciones legales.

Todo comenzó desde que Cinthia sale con Baclini. Fernández aparentemente no soporta los diálogos a solas que Martín mantiene con su amiga Luciana. No se sabe si le manifiesta su malestar en la intimidad de Baclini, pero lo que sí se ve es que explota contra Luciana.

Salazar amenazó con renunciar al Bailando por estas situaciones de enfrentamiento con Cinthia y dijo que no quería entrar una guerra mediática que, dijo, es terreno de la morocha. "Con Martín hace poco en una cena estuvimos hablando de la posibilidad de que tal vez nos cruzaban, y nos divertía mucho la situación, le pusimos toda la onda. Dijimos: ‘Vamos a divertirnos, a pasarla bien’. Y realmente hoy sentimos, por lo menos hablo por mí, que no vamos a pasarla bien", indicó.

Además, dejó fuera del conflicto a su amigo al decir que "Martín no tiene absolutamente nada que ver".

Cinthia salió con los tapones de punta. Dijo que le parecía bien que la rubia comenzara a hablar frente a ella porque siempre recurría a Baclini. Y ventiló que Luli llamaba a su pareja para decirle que no le pagara el juicio que Salazar le va a iniciar.

Después intentando -pero no logrando darle más claridad a su descontento-, añadió: "Mi problema es porque yo no me manejo así como mujer y en un momento sentí que era una boluda. Hubo errores de él (Baclini) y tuyos. Yo no me dirijo así a los hombres y fue en reiteradas veces. Después de ese lunes que fue horrible para mí se cortó el tema. Lo que pasa es que a mí me da lástima, y te lo digo en serio. No te voy a tirar una bomba, Luciana, somos gente grande y tenemos que actuar como maduras. Y me parece que hay un montón de cosas que tenés atrás que no estás teniendo en cuenta".