Moria Casán anunció su biopic

MORIA

De esta manera se conoció que Sofía Gala Castiglione -hija de Moria-, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de darle vida -en la ficción- al ícono de la revista porteña en esta serie escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida About Entertainment -empresa liderada por Armando Bo- y Netflix.

“Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación” expresó Moria Casán sobre las actrices que la interpretarán en esta biopic.

“Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One” escribió Che Netflix -la cuenta oficial de Instagram de la plataforma- junto al video promocional de Moria junto a las tres actrices.

Sobre la posibilidad de interpretar a Moria Casán, Cecilia Roth opinió “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera. Quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro".

Griselda Siciliani, la protagonista de la exitosa "Envidiosa", dijo “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío”.

Mientras que Sofía Gala Castiglione dio su punto de vista sobre representar a su madre “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.