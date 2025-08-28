Espectáculos |

Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y La Peña

Mirtha y Juana recibirán en su “mesazas” a figuras del espectáculo y el periodismo y La Peña contará con Luciano Pereyra, Thiago PZK y Benjamín Amadeo.

En el último fin de semana de agosto, Mirtha Legrand y Juana Viale despiden el mes con dos #mesazas cargadas de actualidad y humor.

Por el lado de la "Chiqui", el sábado a las 21:30 por El Trece, la mesa reunirá a los periodistas Jesica Bossi (Infobae y TN) y Diego Cabot (La Nación y LN+), los actores Claribel Medina (actualmente en obra "Es Complicado" junto a Pablo Alarcón) y Freddy Villarreal (uno de los protagonistas de "La función que sale mal") y la bailarina y actriz Vanina Escudero (integrante del elenco de "Hermanos en llamas).

image
Freddy Villarreal

Freddy Villarreal

Por su parte, el domingo a las 13.45, Juana Viale encabezará una nueva entrega de sus almuerzos, con una mesa más distendida y vinculada al mundo del espectáculo con el cantante Emanuel Ortega (actual pareja de Julieta Prandi), el actor, dramaturgo y director José María Muscari, la bailarina Julieta Poggio, la escritora Silvia Freire y el humorista Cacho Buenaventura.

image
Cacho Buenaventura

Cacho Buenaventura

Además: Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos después del escándalo

En la vereda de enfrente, a partir de las 12 en Telefe, en la décima temporada de "La Peña de Morfi" -con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco- recibirán a un gran amigo de la casa, el lujanense Luciano Pereyra con un show muy especial. Además, dirá presente uno de los artistas más populares de la nueva generación, Tiago PZK, que hará vibrar el escenario con su energía y potencia. Y para cerrar una tarde a puro ritmo, tendrán la visita del talentoso Benjamín Amadeo.

image
Luciano Pereyra

Luciano Pereyra

Además, como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, Ariel Rodríguez traerá las noticias del deporte, todo el humor con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, y Barby Franco en la Pulpería, para hacer del domingo una verdadera fiesta.

