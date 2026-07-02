La China Suárez abandonó a Mauro Icardi luego del coqueteo de él con una influencer

A menos de una semana del escándalo en un boliche porteño, la actriz se fue de la casa que compartía con el fútbolista, en medio de una profunda crisis de pareja.
A pocos días del regreso de la pareja a la Argentina, María Eugenia China Suárez y Mauro Icardi, están en crisis y separados. El escándalo privado y público que tuvo como protagonista al jugador de fútbol con Ekaterina Ojeda, una hermosa joven, en el boliche Tequila, resultó un detonante. Porque, a partir del intento de acercamiento del deportista con la joven influencer, es que la actriz enfureció y hasta se fue de la casa, en un coqueto barrio privado, que estaban compartiendo.
"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”, comenzó a contar Yanina Latorre, en su programa, SQP.
"Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que está ahí”, amplió, la conductora de América. “Le encontró la China unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... Que le pedía que la conecte".
"Venía todo mal desde lo de Tequila. Le encontró unos mensajes, la China a Mauro... La crisis no es por el episodio de Tequila, que echan a Eka. Después del episodio estaba todo mal. Mauro habló con Nico y le decía: ‘Dale mi teléfono a Eka o que Ecka me hable’. Esa persona se comunicó con Eka y le dio el teléfono. Y a partir de ahí la China lo vio...”, reveló, Latorre, sobre el detonante de la crisis entre la China y Mauro.
"Subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos, ¿viste que van al acto escolar de las nenas?... Va todo en bloque, los dos, no se dejan un minuto. Ahí tenemos el video de este centro comercial. Por fin las chicas lograron estar un poco con el padre, ¿no es cierto?”, compartió, Yanina, sobre como se lo vio a Mauro, en las últimas horas.
"Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza... Creíamos que el Wandagate se había acabado, pero no. Resurgió, y con algo impensado”, cerró, Latorre, tras contar los detalles del "bombazo" que tendrá impacto internacional.
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