La China Suárez abandonó a Mauro Icardi luego del coqueteo de él con una influencer

La China Suárez dejó a Mauro Icardi

EL DETRÁS DE "ESCENA"

"Subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos, ¿viste que van al acto escolar de las nenas?... Va todo en bloque, los dos, no se dejan un minuto. Ahí tenemos el video de este centro comercial. Por fin las chicas lograron estar un poco con el padre, ¿no es cierto?”, compartió, Yanina, sobre como se lo vio a Mauro, en las últimas horas.

China Suárez, nota 2 Ekaterina Ojeda, la "tercera" en discordia entre Suárez e Icardi.

"Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, le pidió y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza... Creíamos que el Wandagate se había acabado, pero no. Resurgió, y con algo impensado”, cerró, Latorre, tras contar los detalles del "bombazo" que tendrá impacto internacional.