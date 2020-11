Thalía habló de su relación con Lali Espósito: "Es como mi hermanita"

“Lali y yo tenemos una conexión, tenemos una química impresionante”, comenzó diciendo la cantante mexicana. “Yo la empecé a seguir, la descubrí a través de unos videos de Internet. Hace años no sabía de ella y de pronto la empecé a descubrir y dije ¡no, por favor!”, explicó.

Y admitió haberle escrito para trabajar juntas: “Entonces le mandé mensaje directo y le dije ‘hola Lali, soy yo. ¡Hay que hacer algo!’. Y entonces me contestó ‘oh my God, yes (Oh por Dios, sí). ¡Vamos a hacer algo! Y así fue cómo surgió la idea. Hicimos el tema 'Lindo pero bruto' y la verdad es que tuvimos una conexión impresionante”.

Thalía, Lali - Lindo Pero Bruto (Official Video)

Ante la curiosidad de los panelistas del programa, que querían saber que tan lejos llegaba su vínculo, Thalía agregó: “Desde el día 1 yo la amo, la amo, la amo. Es así como mi hermanita, mi bebecita. Hablamos por WhatsApp todo el tiempo, tenemos ese mismo sentido del humor picoso”.