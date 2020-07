The Boys: un nuevo clip nos recuerda por qué es la mejor serie de superhéroes

Un reciente adelanto de la segunda temporada nos muestra a los héroes escapando en alta mar. Además, durante la reciente Comic Con virtual, el showrruner confirmó que Amazon dio luz verde a una tercera temporada

El año pasado, The Boys fue la gran serie de superhéroes. Su atractivo no fueron sus ambiciosos efectos especiales ni el reciclaje de grandes personajes de la cultura pop, el gran mérito de este show fue darle un cachetazo a todas las convenciones del género. Todo a través de un cóctel que incluyó violencia explícita, pero sobre todo mucho ingenio para no caer en lugares comunes.