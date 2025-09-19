Thiago Medina entró al quirófano y es operado para reparar su parrilla costal

“El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada avanzara a la siguiente etapa”, compartió Angel de Brito, en su cuenta oficial de X, sobre el detalle del reciente parte médico generado desde el Hospital Mariano y Luciano De la Vega, de Moreno.

“Equipos de cirugía de este hospital, junto con especialistas del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría —que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires— intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal”, amplia el escrito que publicó el conductor de LAM, en su red social, sobre la realidad de Thiago.

“El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma y la evolución correspondiente", cerró el escrito, compartido por el periodista, sobre la descripción que hizo el centro médico bonaerense, sobre el presente de Medina.

LA REACCIÓN DE DANIELA CELIS, SU EX

Fue desde su cuenta de Instagram que Daniela Celis con firmó la cirugía de Thiago, su ex marido y padre de sus dos pequeñas hijitas, y volvió a pedir cadena de oración por la salud del ex participante de Gran Hermano.

Daniela posteo 1

“Todos unidos por vos. Pedimos cadena de oración para Thiago Agustín Medina”, expresó, y agregó: “Siento que la lluvia es bendición del cielo, gracias a cada oración de ustedes, fuerza y velas que prenden. Gracias, gracias, sigamos todos unidos”, compartió Daniela. La mejor de las fuerzas para Medina.

daniela posteo 2