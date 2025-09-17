Thiago Medina podrìa ser sometido a una nueva cirugía

Este miércoles se conoció un nuevo parte oficial que refleja la gravedad del cuadro. “El paciente permanece en terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. En las últimas 24 horas presentó registros febriles y continúa con asistencia respiratoria mecánica”, informaron.

Una nueva intervención quirúrgica

Los especialistas explicaron que, además de la cirugía inicial en la que le extirparon el bazo, será necesaria una segunda operación para reparar costillas fracturadas y órganos dañados. Sin embargo, advirtieron que no podrán intervenirlo mientras persista la fiebre. “De continuar con evolución favorable, podría ser intervenido en los próximos días”, agregaron.

El procedimiento estará a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por médicos del hospital de Moreno y profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, lo que permitirá realizar la operación sin necesidad de trasladar al paciente.

Con apenas 21 años, Thiago Medina sigue luchando por su recuperación. Su familia y allegados piden oraciones y se mantienen junto a él en estas horas decisivas, mientras que sus seguidores expresan apoyo constante en las redes sociales.