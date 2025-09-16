Rompió el silencio la hermana de Thiago Medina: qué dijo de su estado crítico

“No estoy tan entera, pero soy fuerte por mis hermanos. Están todos mis hermanos y estamos todos unidos”, comenzó Camilota, hermana del ex participante de Gran Hermano, en su primera nota, tras el grave accidente de tránsito que sufrió el joven de 22 años, el último viernes, a la nochecita.

“Hoy me toca a mí, hoy me pide, hoy me toca decir: ‘Gente que cree que hay un Dios que existe, que oren’. Nada más que eso. Estamos unidos, en familia, con Dani apoyándonos... La estamos acompañando a ella y también la familia de Daniela nos está acompañando a nosotros, porque están las hermanas mayores, sobrinos, están todos, el papá de Dani, el papá de Thiago, estamos todos unidos como nunca hoy", afirmó Camilota.

"Yo sé que Dani (Celis, conocida como pestañela, madre de las 2 hijas de Thiago) no tiene la fuerza suficiente, pero lo hace por sus hijas”, manifestó la joven, en voz alta. "Yo me estoy muriendo por dentro, se me destroza el alma. Thiago y todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos... Quiero ser fuerte y soy fuerte, pero en esta ocasión no soy... No sé hasta dónde voy a contenerme”.

HORAS CRÍTICAS PARA THIAGO

"Siempre mi sueño fue tener una foto de mis diez hermanos, siempre lo dije, y siempre faltaba uno o dos. Y esta vez, estaban, siempre estaban las mujeres, las cinco mujeres y los varones nunca estuvieron los cinco. El otro día estaban mis cuatro hermanos varones, yo metida ahí y Thiago ahí, obviamente en el hospital”, dijo Deniz.

Thiago Medina, nota Thiago con su hermana, Camila Deniz.

La nueva realidad y los encuentros diarios del clan familiar los encuentra en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el centro de Moreno. Allí, todas las mañanas, se reúnen para conocer las noticias sobre la evolución de Thiago, quien tiene varios órganos vitales comprometidos y un estado general delicado, consecuencia del fuerte impacto que sufrió su cuerpo al impactar contra un auto Corsa. “Estamos así todos los días. Acá estamos. Thiago y todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos”.