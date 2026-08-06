Por qué Tini Stoessel está distanciada de sus padres a cuatro meses de casarse con Rodrigo De Paul

La cantante pop rompió relación con Alejandro y con Mariana, en la previa a su boda con el jugador de la Selección Argentina. "Contacto cero".
Tini Stoessel no tiene vínculo con sus padres. En la previa de su casamiento con Rodrigo De Paul, el próximo diecinueve de diciembre, la artista rompió relación con su círculo más íntimo.“Todo comienza en el Mundial, cuando ella siempre estaba con algunos amigos, su seguridad, pero no se veía a su mamá ni a su papá cerca”, comenzaron a contar en Intrusos en el espectáculo, el programa de América, sobre los indicios que marcaron algo "raro" en el vínculo entre Tini y su familia, más allegada.
“Mariana vive en Miami y subía constantemente historias a sus redes sociales mirando el Mundial desde una tele en su hermosa casa”, contextualizaron en el programa de Rodrigo Lussich y de Adrián Pallares, sobre qué hacía la madre de Stoessel, mientras ella estaba en la cancha, viendo jugar a su futuro marido, con quien se casan a mediados de diciembre.
“Hace un tiempo ya que está distanciada de ambos padres. Si bien Alejandro y Mariana están separados, siguen funcionando como familia y como contención”, ampliaron, sobre la información, que involucra a la cantante y a su familia de origen.
“Es una distancia totalmente a conciencia. Obviamente, la tiene triste, pero ella está muy firme en mantener esta distancia. El contacto es cero”, revelaron, sobre el frío presente en el vínculo entre Stoessel y los suyos, de cara a lo que será uno de los momentos más importantes en la vida de la artista, el de llegar al altar.
Aparte de la no relación actual entre Tini con Alejandro, su padre y Mariana, su madre, es con Francisco, hermano de la intérprete con quien ella si sigue manteniendo vínculo y contacto. De hecho, aseguran que el joven en el gran mediador en el lazo familiar.
Y, por parte de Rodrigo, eligió mantener una postura neutra y no involucrarse en el problema interno que hay en el clan. "Rodrigo no se meten. Y, por parte de lo que incluye la carrera de Tini, cuentan que ya en sus últimos show, no estuvo su padre, si su madre viendo la presetación. Y que el rol de su padre, en el armado de todo, lo está ocupando otra persona", aseguraron.
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