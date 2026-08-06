Por qué Tini Stoessel está distanciada de sus padres a cuatro meses de casarse con Rodrigo De Paul

Tini con su padre, Alejandro Stoessel, durante años y años productor de su carrera musical.

¿EL ENTORNO DE TINI ESTÁ QUEBRADO?

Aparte de la no relación actual entre Tini con Alejandro, su padre y Mariana, su madre, es con Francisco, hermano de la intérprete con quien ella si sigue manteniendo vínculo y contacto. De hecho, aseguran que el joven en el gran mediador en el lazo familiar.

Tini con Mariana, su marida, quien vive en Miami, Estados Unidos.

Y, por parte de Rodrigo, eligió mantener una postura neutra y no involucrarse en el problema interno que hay en el clan. "Rodrigo no se meten. Y, por parte de lo que incluye la carrera de Tini, cuentan que ya en sus últimos show, no estuvo su padre, si su madre viendo la presetación. Y que el rol de su padre, en el armado de todo, lo está ocupando otra persona", aseguraron.