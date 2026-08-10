Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se van a casar: cómo fue la propuesta de matrimonio

En Intrusos contaron que el exfutbolista le hizo una propuesta matrimonial a la modelo en un restaurante luego de una supuesta escena de celos.
El exfutbolista y comentarista deportivo Darío Cvitanich y la modelo y empresaria Ivana Figueiras se habrían comprometido y aseguran que ya están en planes de casamiento, poco después de haber blanqueo la relación.
La información fue dada a conocer por la periodista Paula Varela, en Intrusos, quien contó que recibió un dato sobre un supuesto episodio que protagonizó la pareja en un restaurante ante varios testigos.
Según aportó al aire, alguien que se encontraba en el restaurante habría fotografiado a Darío Cvitanich e Ivana Figueiras y enviado la imagen, junto con información sobre una supuesta discusión entre ambos.
El episodio habría comenzado cuando Ivana le pidió el teléfono celular al exRacing, Boca y Banfield y se lo habría revisado. Sin embargo, de acuerdo con la versión que llegó al ciclo de América TV el motivo de la discusión no habría estado relacionado con una infidelidad. Durante el relato, Varela explicó que la situación habría tenido que ver con un tema familiar relacionado con una expareja, por el que Ivana habría levantado la voz frente a los demás comensales.
Pero el dato que sorprendió a todos llegó después fue que esa misma noche Darío Cvitanich le habría pedido casamiento a Ivana Figueiras.
“Me había llegado que esa noche le pidió casamiento”, contó la periodista. La posibilidad de un casamiento representa un giro importante en la historia de amor de Darío e Ivana, que comenzó rodeada de rumores y polémicas.
Ambos blanquearon su romance en 2025, poco después de la separación de Cvitanich de Chechu Bonelli, con quien estuvo en pareja durante alrededor de 14 años y tuvo tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia.
En aquel momento, la relación con Figueiras fue señalada en medio de versiones que la ubicaban como una supuesta tercera en discordia. Tanto Darío como Ivana rechazaron esa versión y el romance entre ellos sigue con viento a favor.
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