Darío Cvitanich e Ivana Figueiras se van a casar: cómo fue la propuesta de matrimonio

Pero el dato que sorprendió a todos llegó después fue que esa misma noche Darío Cvitanich le habría pedido casamiento a Ivana Figueiras.

“Me había llegado que esa noche le pidió casamiento”, contó la periodista. La posibilidad de un casamiento representa un giro importante en la historia de amor de Darío e Ivana, que comenzó rodeada de rumores y polémicas.

Ambos blanquearon su romance en 2025, poco después de la separación de Cvitanich de Chechu Bonelli, con quien estuvo en pareja durante alrededor de 14 años y tuvo tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia.

En aquel momento, la relación con Figueiras fue señalada en medio de versiones que la ubicaban como una supuesta tercera en discordia. Tanto Darío como Ivana rechazaron esa versión y el romance entre ellos sigue con viento a favor.