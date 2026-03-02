Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano, a una semana de comenzado el reality

Por un lado y tal cual lo permite el reglamento, Dani pudo reingresar al juego de aislamiento y de adaptación por la puerta giratoria -recurso que se usa cuando alguien no fue echado por el público-, quien se tuvo que ir a fines de la semana pasada por un caso de fuerza mayor: el fallecimiento de su padre. Ella eligió romper el aislamiento para viajar a Tandil para compartir un último adiós con el hombre que le dio la vida. Pero a pesar del duelo quiso volver y así se lo permitieron.

Y, por otro lado, en reemplazo de Divina, quien todavía sigue en proceso de evaluación su salud -quizá pueda volver al programa, pero más adelante- entró a la propiedad ubicada en la zona de Martínez alguien totalmente nuevo para los televidentes y el público, que también sigue el contenido, pero a través del streaming.

ADEMÁS: Ricky Martín vuelve a la Argentina después de haber sufrido "ataques de ansiedad"

Carla Bigliani, mejor conocida como Carlota en redes sociales, traspasó la puerta y se sumó al número de personas que sueñan con llegar a la final prevista para dentro de casi 6 meses o que quieren aprovechar la popularidad que les de la pantalla chica como trampolín a otros trabajos.

LOS POSIBLES REEMPLAZOS DE GH

De cara a la cantidad de meses que quedan por delante para el reality que atravesará la Copa del mundo y necesitará mantener el ansiado interés del público para mantener el buen rating con el que arrancó esta nueva temporada del ciclo de Santiago Del Moro, se estima la incorporación de viejos jugadores que, por alguna razón, se destacaron en generaciones anteriores.

Gran Hermano, nota 2

Entre ellos están: Zoe Bogach, Pablo Heredia, Alejandra Majluf, Inés de Survivor, entre otros. También, y como una de las participantes que más contenido dejó en su paso por la competencia, no se descarta la posibilidad que Juliana Scaligione, más y mejor conocida como Furia, se incorpore con el correr de las semanas. Y tenga su gran revancha gran. "Yo estoy a disposición", confirmó la exparticipante.

Gran Hermano, nota 1 Carla Bigliani, apodada Carlota, es el nuevo ingreso a la casa más famosa del país.