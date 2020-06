“El abuelo de Jorge creía que yo era la novia. Muchísimas veces me venía a ver al teatro de revistas y nos sacábamos una foto: Jorge de un lado y el abuelo del otro, y el abuelo comentaba: ‘La carne que estás tocando’. Nos mirábamos con Jorge y nos reíamos, era una cosa muy graciosa, pero el señor hablaba en serio”, explicó Alfano. Y agregó: “El abuelo tuvo una billetera importante, puso una plata importante para que el nieto tenga un local. El bancó sus inicios”.

Según la actriz, esta mentira se extendió más de lo esperado y cruzó un límite doloroso. “Yo no veía ninguna firma de cheques, y no sabía que era para eso. Yo me prestaba porque me parecía que era una ilusión para este señor, en una familia con un sello homofóbico. Porque si no, ¿por qué vas a inventar un romance? Esto fue durante 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999. Fueron seis años, no fueron 10 minutos”, relató.

Reviviendo este operativo del cual formó parte, Alfano hizo una reflexión acerca de la manipulación que el diseñador sufrió por parte de su madre: “A mí me daba cosita porque estamos pasando por esto que deja de ser un chiste para empezar a ser algo pesado. Una negación de identidad”.

