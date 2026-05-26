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El K-pop se quedó con la gran noche de los American Music Awards

Aunque Taylor Swift llegó como la cantante con más nominaciones, los grandes protagonistas de los American Music Awards 2026 fue BTS junto al fenómeno global del K-pop.

Los American Music Awards 2026 dejaron una señal clara sobre el presente de la industria musical: el K-pop ya no ocupa un lugar alternativo dentro del mercado global, sino que se convirtió en uno de sus principales motores de la ceremonia, realizada el lunes en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, que tuvo como gran protagonista a BTS, que ganó el premio a Artista del Año y encabezó una noche marcada por récords y consagraciones.

Embed - BTS Performs "Hooligan" [52nd American Music Awards]

La banda surcoreana también obtuvo el reconocimiento a Canción del Verano por “Swim”, el sencillo principal de su nuevo álbum, ARIRANG. El premio tiene un peso especial porque los American Music Awards se definen en gran parte por la participación del público, el consumo digital y la interacción de los fans, un terreno en el que el K-pop viene mostrando una capacidad de movilización cada vez más fuerte.

Otro de los momentos destacados fue el triunfo de “Golden”, de HUNTR/X, que se llevó el premio a Canción del Año. El tema ya había ganado meses atrás el Oscar a Mejor Canción Original y se convirtió en la primera canción de K-pop en obtener ese reconocimiento en la Academia. Además, el proyecto sumó premios a Mejor Canción Pop, Mejor Interpretación Vocal y Mejor Banda Sonora.

La expansión del fenómeno coreano también quedó reflejada con el premio a KATSEYE como Artista Nuevo del Año. El grupo, impulsado por HYBE y Geffen Records, aparece como una de las nuevas apuestas globales del género.

Embed - Karol G Accepts the International Artist Award of Excellence [52nd American Music Awards]

Más allá del dominio asiático, la música latina volvió a ocupar un lugar importante dentro de la ceremonia. Shakira ganó como Mejor Artista Latina Femenina y además recibió el premio a Gira del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. KAROL G, en tanto, obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta y recibió el International Artist Award of Excellence.

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La noche también dejó espacio para el hip-hop, con triunfos para Kendrick Lamar y Cardi B en las categorías principales del género, y un reconocimiento especial para Billy Idol por su trayectoria e influencia en la historia del rock.

Embed - BTS Accepts the Award for Artist of the Year [52nd American Music Awards]

Uno de los datos que más llamó la atención fue la situación de Taylor Swift. La cantante llegaba como la artista más nominada de esta edición, con ocho candidaturas, pero no ganó en ninguna categoría y tampoco estuvo presente en la gala. El contraste resultó todavía más llamativo por tratarse de la artista más premiada en la historia de los American Music Awards, con 40 galardones acumulados.

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