El K-pop se quedó con la gran noche de los American Music Awards

La expansión del fenómeno coreano también quedó reflejada con el premio a KATSEYE como Artista Nuevo del Año. El grupo, impulsado por HYBE y Geffen Records, aparece como una de las nuevas apuestas globales del género.

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Más allá del dominio asiático, la música latina volvió a ocupar un lugar importante dentro de la ceremonia. Shakira ganó como Mejor Artista Latina Femenina y además recibió el premio a Gira del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. KAROL G, en tanto, obtuvo el reconocimiento a Mejor Álbum Latino por Tropicoqueta y recibió el International Artist Award of Excellence.

La noche también dejó espacio para el hip-hop, con triunfos para Kendrick Lamar y Cardi B en las categorías principales del género, y un reconocimiento especial para Billy Idol por su trayectoria e influencia en la historia del rock.

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Uno de los datos que más llamó la atención fue la situación de Taylor Swift. La cantante llegaba como la artista más nominada de esta edición, con ocho candidaturas, pero no ganó en ninguna categoría y tampoco estuvo presente en la gala. El contraste resultó todavía más llamativo por tratarse de la artista más premiada en la historia de los American Music Awards, con 40 galardones acumulados.