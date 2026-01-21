Wanda Nara contó cómo fueron sus últimos contactos con Mauro Icardi

Según contó, cuando hablan, “el tiempo cura todo” y muchas veces ella le dice que deje de lado discusiones pasadas. Explicó que intenta ser clara sobre sus sentimientos y que, con paciencia, la relación se estabiliza como pasó en su momento con Maxi López. “A veces le digo: bolu… soltá, ya está, ya fue. Cosas que quedamos enroscados”, relató.

"Estoy sola"

"A Mauro le dije que confío en él"

"Mis abogados están con lo de Gustavo Méndez"

Wanda detalló que siempre busca facilitar que sus hijas estén con su padre, dejando constancia de que ella hace todo para que la relación funcione. También destacó la importancia de que tengan terapia, y señaló que acompaña el proceso de adaptación tras la separación: “Si alguien desea lo mejor para las hijas, soy yo que soy su mamá”.

f768x1-220738_220865_5050 La conductora contó en Intrusos (América TV) cómo es su vínculo con su ex y qué charlas mantienen tras la separación.

Sobre la convivencia de sus hijas con nuevas parejas de sus padres, Wanda explicó que las niñas participan por decisión de los adultos, pero que cuando crezcan tendrán autoridad para decidir si quieren mantener el contacto. “Hoy son chicas y comparten tiempo con la gente que yo elijo, y él tiene que confiar en mí”, sostuvo.

La conductora también contó que valora ciertos aspectos de Icardi, como su disposición hacia las chicas, y que mantiene un estilo de comunicación respetuoso. Finalmente, aclaró que prefiere no apuntar a terceros en polémicas mediáticas y que muchas de las críticas que circulan no son reales ni bienintencionadas.