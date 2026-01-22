Los espectáculos más vistos de Mar del Plata y Carlos Paz

image

La trama de esta obra cuenta la historia de un grupo de amigos que, semanalmente, organiza cenas donde llevan como invitado a alguien que consideran un "tonto" para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.

image

En el segundo lugar de los espectáculos teatrales más vistos -con seis funciones en el Teatro Roxy- de ubica "Fátima universal", el musical encabezado por Fátima Florez y Marcelo Polino. Se trata de una experiencia que combina humor, emoción y talento en un gran despliegue donde aa imitadora número uno de Argentina interpreta a más de 25 artistas en vivo. El público será testigo de sus increíbles cambios rápidos de vestuario, logrando transformaciones completas en vivo en tan solo segundos.

image

La tercera ubicación -con 5 funciones en el Teatro Mar del Plata- fue para "Pretty Woman", la obra -basada en el película homónima- protagonizada por Florencia Peña y Juan Ingaramo. Vivian es una prostituta que trabaja con su compañera de piso Kit. Un día conoce a Edward, un hombre millonario con el que crea una conexión inmediata. Después de la primera noche, Edward le ofrece una importante suma de dinero a cambio de que lo acompañe durante toda una semana a distintos eventos. Vivian acepta y vive experiencias en el exclusivo ambiente de las clases altas, donde hay prejuicios y situaciones difíciles de tolerar.

"Corto-Circuito", con ocho funciones en el Teatro del Lago, quedó en el primer lugar de las preferencias en el ranking de recaudación, del público visitante de Villa Carlos Paz, Córdoba, según la información oficial suministrada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET - Teatro y Música) para la semana comprendida entre el 12 al 19 de enero de 2026.

image

Esta comedia familiar protagonizada por Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Yayo Guridi. La obra explora los vínculos humanos (padres, hijos, hermanos) a través de un robot como personaje central y plantea preguntas sobre hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sin sustituir las relaciones reales, todo generando situaciones divertidas y emotivas.

image

La segunda ubicación fue para "Choriando al futuro" el espectáculo del humorista tucumano Miguel Martín, con su personaje del Oficial Gordillo que con cuatro funciones en el Teatro Luxor, se mantiene el el primer lugar de los ranking de cantidad de espectadores y de porcentaje de ocupación de sala. En este espectáculo estarán presentes 3 tipos de “Gordillos” uno del pasado, otro del presente y otro del futuro, todos acompañados de “Doña Mary” que vienen a implementar “La psicología efectiva del pasado para la correcta crianza de tus hijos” Y también estarán presente el gran Zaul Showman que con sus divertidas y disparatadas ocurrencias hará deleitar a los espectadores!

image

La tercera ubicación -con seis funciones en el Teatro Candilejas- correspondió la comedia "Suspendan la boda", la obra protagonizada por Nazarena y Barbie Marrale, Santiago Caamaño, Nacho Castañares y Roly Serrano. La obra cuenta la historia de Marga y Junior, una pareja a punto de casarse, pero que su boda se ve interrumpida por la aparición de sus versiones futuras, Rita y Rey, que llegan para impedir la unión, generando enredos temporales, humor y reflexiones sobre el amor, el destino y las relaciones a través de viajes en el tiempo.