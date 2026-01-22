"Legalmente Rubia" tendrá su serie precuela

En este caso, el personaje de Elle Woods será interpretado por la estadounidense Lexi Minetree, y la historia se desarrollará varios años antes de la original, siguiendo al personaje central durante su etapa en la escuela preparatoria, enfocándose en las experiencias personales que moldearon su carácter, su confianza y la determinación, algo que más tarde la definirían en la universidad y en el mundo profesional.

Embed

“Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods, es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos” dijo Reese Witherspoon, protagonista de las dos películas originales de “Legalmente Rubia” y productora ejecutiva de la serie.

ELLE Reese Witherspoon sorprendió a Lexi Minetree con la noticia de que interpretará a Elle Woods en la versión seriada de Legalmente Rubia

“Descubrir a Lexi Minetree y verla ponerse en la piel de Elle ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Creo que los temas de nuestra serie, la amabilidad, la autenticidad y la confianza en uno mismo, resonarán profundamente tanto en los fans de las películas originales como en el nuevo público. ¡Estoy deseando compartir la primera temporada con el mundo y empezar a rodar la segunda!” aseguró Witherspoon.

image Lexi Minetree junto a Reese Witherspoon.

Junto con Lexi Minetree, el elenco de la serie se completa con June Diane Raphael como Eva -madre de Elle- y Tom Everett Scott -como Wyatt, su padre-, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney y Zac Looker. Los miembros recurrentes del elenco incluyen a Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada y James Van Der Beek