Wanda Nara mostró chats con Mauro Icardi

Wanda Nara contó que se empezó a llevar bien con su ex marido Mauro Icardi, pero duró poco la paz.

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena en redes sociales. Un nuevo conflicto se desató después de que el futbolista desmintiera haber retomado el diálogo con la conductora por el bienestar de sus hijas, lo que llevó a Nara a exponer conversaciones privadas. Entre las capturas difundidas apareció un mensaje del jugador que generó polémica y provocó fuertes reacciones entre los usuarios.

image

En una de las imágenes compartidas, el delantero del Galatasaray escribió “las extraño”, lo que llevó a muchos seguidores de la empresaria a interpretar que el mensaje estaba dirigido a ella, a sus hijas y al núcleo familiar que habían formado. Sin embargo, simpatizantes del rosarino no tardaron en aclarar que la frase hacía referencia exclusivamente a las niñas, a quienes ve con poca frecuencia debido a su residencia en Estambul.

Icardi pudo pasar tiempo con sus hijas durante diciembre, cuando viajó a la Argentina para celebrar las fiestas de fin de año junto a ellas. En ese período, el clima fue de tranquilidad y la presencia de la China Suárez en la vivienda no generó conflictos, a diferencia de lo que Nara insinuó en distintas ocasiones.

Harto de las declaraciones públicas de su exmujer, Icardi hizo un extenso descargo en el que aclaró que no quiere saber nada con ella por todas las maldades que le hizo tras la separación, como “retener a sus hijas” y haberlo echado como un perro de su propia casa.

  • “Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”
  • “Me denunció falsamente por violencia de género en reiteradas oportunidades”
  • “Me excluyó de mis propias casas mediante denuncias falsas”
  • “Solicitó en la Justicia que no pudiera ver ni tener vínculo con mis hijas durante seis meses”
  • “No cumplió con ninguna orden judicial cuando debía entregarme a mis hijas”
  • “Retuvo durante once horas a dos niñas de 9 y 10 años para impedir que estuvieran con su padre, por capricho personal y obsesión con mi pareja”
  • “Insultó de manera pública y privada a tres menores de edad, hijos de mi pareja”
  • “Envenena la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia —sí, esa ‘otra gente’ es mi familia—”
  • “Creó grupos junto con sus ‘amigas’ para hostigarme a mí y a mi pareja; incluso muchas de ellas terminaron dándole la espalda y arrepintiéndose”
  • “Realizó una falsa denuncia involucrando a sus hijos varones con el único fin de cambiar de jurisdicción en causas que no la favorecían”
  • “Deslizó públicamente haber sido víctima de abuso sexual, llegando a compararse con una víctima real, marcando así el inicio de su propia debacle”
  • “Eligió a un estafador, corrupto, acosador y ladrón para ‘representar y defender’ los derechos de mis hijas”
  • “Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público"

