Wanda Nara mostró chats con Mauro Icardi

En una de las imágenes compartidas, el delantero del Galatasaray escribió “las extraño”, lo que llevó a muchos seguidores de la empresaria a interpretar que el mensaje estaba dirigido a ella, a sus hijas y al núcleo familiar que habían formado. Sin embargo, simpatizantes del rosarino no tardaron en aclarar que la frase hacía referencia exclusivamente a las niñas, a quienes ve con poca frecuencia debido a su residencia en Estambul.

Icardi pudo pasar tiempo con sus hijas durante diciembre, cuando viajó a la Argentina para celebrar las fiestas de fin de año junto a ellas. En ese período, el clima fue de tranquilidad y la presencia de la China Suárez en la vivienda no generó conflictos, a diferencia de lo que Nara insinuó en distintas ocasiones.

Harto de las declaraciones públicas de su exmujer, Icardi hizo un extenso descargo en el que aclaró que no quiere saber nada con ella por todas las maldades que le hizo tras la separación, como “retener a sus hijas” y haberlo echado como un perro de su propia casa.