Zaira Nara internada de urgencia

“La vida misma” escribió Zaira Nara sobreimpreso en el video que subió a sus historias de Instagram, desde la cama de sanatorio donde estaba internada y en la cual se veía participando del popular ciclo gastronómico.

“No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal” explicó la modelo en la fotografía que también subió a su cuenta, llevando un poco de tranquilidad sobre su situación “Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias” agregó la modelo.

"Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda" fue el diagnóstico que detalló Zaira, que aprovechó el posteo para agradecer la atención de los médicos, que rápidamente lograron estabilizarla para que pudiera volver a su casa.

“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias” agregó y cerró con "(Ya estoy en casa con mis hijos y mamá)" aclarando que ya estaba en su casa con Malaika y Viggo -sus hijos con Jakob Von Plessen- y Nora Colosimo -su mamá-.

Finalmente, la modelo subió una imagen en la que se pudo ver a su hijo menor de espaldas en su casa y le agradeció a su madre por haberse hecho cargo de los niños durante su internación.