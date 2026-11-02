Gladys "La Bomba Tucumana" cerró su local de empanadas y apuntó contra Javier Milei

La cantante de música tropical tuvo que dejar atrás el sueño que arrancó hace un año: " Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos".
A un año de su apertura en distintos locales de la Ciudad Autónoma, Gladys La Bomba Tucumana tuvo que tomar la peor decisión en su negocio de empanadas. La cantante tropical cerró las puertas de sus sucursales, a causa de la difícil situación económica del país. "Una decisión que jamás hubiera querido tomar".
“Hoy me toca despedirme de un sueño, y lo hago con el corazón partido. Con muchísimo dolor tengo que anunciar el cierre de nuestro local de empanadas. Una decisión que jamás hubiera querido tomar, pero que la difícil situación económica que estamos atravesando nos obliga a enfrentar”, compartió Gladys, a través de sus redes sociales.
"Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este Gobierno”, apuntó, sin vueltas, la Bomba.
“A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón. Gracias por cada compra, cada palabra y cada muestra de cariño. Me voy con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Gracias por haber sido parte de este sueño. Los voy a llevar siempre en mi corazón”, manifestó, la artista musical.
“Yo agradezco muchísimo poder tener voz y poder decir lo que pienso, la realidad de lo que vivo yo y la gente. Sería una hipocresía decir que está todo bien. La realidad es que está todo mal, la gente está triste y no tiene para comer. Mi mamá es una persona grande y vive por mí, porque pago todo para que ella esté atendida, porque si dependiera del PAMI... le sacaron remedios...”, supo contar Gladys, poco tiempo atrás, en diálogo con TN.
"Es probable que lo cierre, pero no porque no venda. Yo vendo empanadas que son muy ricas y son artesanales, hechas a mano”, anticipó, la Bomba. “Son bien tucumanas, porque yo quise llevar un pedazo de mi provincia a Buenos Aires y lo puse con toda la ilusión y todos mis ahorros... porque venía un gobierno que decía que iba a estar todo divino, que iba a igualar el peso con el dólar y la motosierra... y no pasó eso. Yo invertí, confié y me fue para la m.... No puedo sostener a mi negocio”.
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