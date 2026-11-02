Gladys "La Bomba Tucumana" cerró su local de empanadas y apuntó contra Javier Milei

LA DIFÍCIL DECISIÓN QUE TOMÓ GLADYS

“Yo agradezco muchísimo poder tener voz y poder decir lo que pienso, la realidad de lo que vivo yo y la gente. Sería una hipocresía decir que está todo bien. La realidad es que está todo mal, la gente está triste y no tiene para comer. Mi mamá es una persona grande y vive por mí, porque pago todo para que ella esté atendida, porque si dependiera del PAMI... le sacaron remedios...”, supo contar Gladys, poco tiempo atrás, en diálogo con TN.

"Es probable que lo cierre, pero no porque no venda. Yo vendo empanadas que son muy ricas y son artesanales, hechas a mano”, anticipó, la Bomba. “Son bien tucumanas, porque yo quise llevar un pedazo de mi provincia a Buenos Aires y lo puse con toda la ilusión y todos mis ahorros... porque venía un gobierno que decía que iba a estar todo divino, que iba a igualar el peso con el dólar y la motosierra... y no pasó eso. Yo invertí, confié y me fue para la m.... No puedo sostener a mi negocio”.