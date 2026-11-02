En televisión se destacó en tiras como "Muñeca brava", "Rebelde Way", "Floricienta", "Zíngara", "Mía solo mía" y "Luna salvaje", a menudo en roles de villana. En cine trabajó con directores como Pino Solanas, Luis Puenzo y Carlos Orgambide, en películas como "La puta y la ballena" y "Vecinos". También es licenciada en Sociología (UBA), dramaturga, directora y coach vocal (trabajó con artistas emergentes como María Becerra).

Alfredo Megna -abogado y dramaturgo- fue corredactor de la Ley Nacional del Teatro y asesor del Instituto Nacional del Teatro. Tiene más de 15 obras estrenadas y premios como el Trinidad Guevara y nominaciones ACE. La obra ya se presentó anteriormente (entre otras salas, en Caras y Caretas) y ahora regresa con estas cuatro funciones.