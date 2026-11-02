La actriz y cantante protagoniza el unipersonal de Alfredo Megna, su pareja, en el Centro Cultural de la Cooperación. Cuatro funciones en noviembre invitan a revalorizar el contacto humano en tiempos de distancia.
Una investigadora incansable despliega su conferencia sobre el besuqueo y comparte datos “científicos”, pero el discurso se le escapa: sus propias pasiones, deseos disparatados y recuerdos interrumpen la exposición de forma caótica e hilarante. El humor se mezcla con seis boleros clásicos que alimentan sus fantasías más ocultas. Así es "A propósito de los besos – Indagaciones pseudocientíficas de besuqueo", el unipersonal escrito y dirigido por Alfredo Megna, que protagoniza Coni Marino y regresa por cuatro únicas funciones todos los viernes de noviembre, a las 19, en Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543 - CABA.
La idea nació de forma doméstica cuando Coni Marino y Alfredo Megna -pareja en la vida real- conversaban un domingo por la mañana sobre un monólogo de Antón Chéjov en el que un personaje expone sobre el tabaco mientras su vida personal se filtra. Decidieron replicar esa estructura, pero con un tema más cercano. El resultado fue una invitación lúdica a hablar de cuerpos, abrazos, miradas y encuentros en un momento en el que, según los creadores, “besarse es revolucionario”.
El espectáculo de 55 minutos combina poesía, humor, datos pseudocientíficos y música en vivo, donde Coni Marino interpreta los boleros -entre ellos clásicos como "Bésame mucho"- acompañada por el pianista Pepo Lapouble, también responsable de los arreglos. La propuesta incluye una instalación artística llamada “Rincón del Besuqueo”, a cargo de Alejandra Dimitriadis: un espacio con iluminación, aromas y césped sintético pensado para que, al final de la función, el público pueda acercarse, besarse y sacarse fotos. “Nos ha pasado que la gente sale con ganas de besar” contó el propio Megna.
Coni Marino, nacida en Buenos Aires el 16 de enero de 1968, se define como “artista escénica”. Formada como actriz, cantante y bailarina, transitó musicales como "Cats", "Nine" y "Drácula" de Pepito Cibrián, clásicos como "Macbeth" y "La dama duende", comedias y teatro experimental. Recibió el premio Trinidad Guevara por su trabajo en "Pasolini Caravaggio, hombres del claroscuro" y una nominación como Revelación por "El pelele" con la Banda de la Risa.
En televisión se destacó en tiras como "Muñeca brava", "Rebelde Way", "Floricienta", "Zíngara", "Mía solo mía" y "Luna salvaje", a menudo en roles de villana. En cine trabajó con directores como Pino Solanas, Luis Puenzo y Carlos Orgambide, en películas como "La puta y la ballena" y "Vecinos". También es licenciada en Sociología (UBA), dramaturga, directora y coach vocal (trabajó con artistas emergentes como María Becerra).
Alfredo Megna -abogado y dramaturgo- fue corredactor de la Ley Nacional del Teatro y asesor del Instituto Nacional del Teatro. Tiene más de 15 obras estrenadas y premios como el Trinidad Guevara y nominaciones ACE. La obra ya se presentó anteriormente (entre otras salas, en Caras y Caretas) y ahora regresa con estas cuatro funciones.
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