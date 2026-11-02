La nueva película de Marvel se estrenará el 17 de diciembre en los cines argentinos, y el actor, fallecido a los 86 años, volverá a interpretar a Charles Xavier junto a otros integrantes históricos de los X-Men.
La película Avengers: Doomsday, una de las próximas grandes producciones de Marvel Studios, llegará a los cines argentinos el jueves 17 de diciembre de 2026. El estreno tendrá un significado especial para los seguidores de la saga: será la última aparición cinematográfica de Patrick Stewart como Charles Xavier, el profesor X, personaje al que interpretó durante más de dos décadas. El actor murió el 28 de octubre a los 86 años.
La fecha de lanzamiento en Argentina será un día antes a la prevista para Estados Unidos, donde Disney programó su estreno para el viernes 18 de diciembre. La producción estará dirigida por Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.
Uno de los principales atractivos de la película será el reencuentro de personajes históricos de la franquicia X-Men. Además de Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen volverá a interpretar a Magneto, su antiguo amigo y adversario.
El elenco también contará con James Marsden como Cíclope, Rebecca Romijn como Mystique, Alan Cumming como Nightcrawler y Kelsey Grammer como Bestia. De esta manera, la producción reunirá a distintas figuras de las películas originales de los mutantes.
La historia presentará un encuentro entre héroes de diferentes universos, que deberán enfrentar una amenaza capaz de poner en peligro su existencia. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del argumento, la película forma parte de una nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel.
La producción tendrá un reparto encabezado por Robert Downey Jr., quien regresará a Marvel, aunque esta vez en un papel diferente: interpretará a Victor von Doom, conocido como Doctor Doom.
También participarán Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie y Florence Pugh, entre otros actores.
La dirección de los hermanos Russo marca otro punto de conexión con algunas de las entregas más taquilleras de la franquicia. Ambos estuvieron detrás de Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).
Stewart interpretó por primera vez al profesor X en X-Men (2000). Desde entonces, construyó una de las representaciones más reconocidas del personaje y participó en distintas entregas de la saga, entre ellas X2, X-Men: The Last Stand, Days of Future Past y Logan.
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