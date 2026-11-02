La historia presentará un encuentro entre héroes de diferentes universos, que deberán enfrentar una amenaza capaz de poner en peligro su existencia. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del argumento, la película forma parte de una nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel.

La producción tendrá un reparto encabezado por Robert Downey Jr., quien regresará a Marvel, aunque esta vez en un papel diferente: interpretará a Victor von Doom, conocido como Doctor Doom.

También participarán Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie y Florence Pugh, entre otros actores.

La dirección de los hermanos Russo marca otro punto de conexión con algunas de las entregas más taquilleras de la franquicia. Ambos estuvieron detrás de Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

La despedida de Patrick Stewart como Charles Xavier

Stewart interpretó por primera vez al profesor X en X-Men (2000). Desde entonces, construyó una de las representaciones más reconocidas del personaje y participó en distintas entregas de la saga, entre ellas X2, X-Men: The Last Stand, Days of Future Past y Logan.