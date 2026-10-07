"La prensa estaba tan centrada en una posible relación entre Sharon y yo, que pasó por alto la relación real que existía entre Jeanne y yo", escribió Douglas. "Estaba loco por ella. Pero también era lo suficientemente consciente de mí mismo como para saber que lo peor que podía hacer en ese momento, después de casi 20 años de matrimonio, era lanzarme de inmediato a otra relación seria. Mi relación con Jeanne duró durante la producción, y luego cada uno siguió su camino".

Y un día llegó Catherine Zeta-Jones

En 1998, en un festival de cine, Michael Douglas conoció quien se transformaría en el gran amor de su vida: Catherine Zeta-Jones. Cuando se hicieron novios oficialmente, el actor norteamericano confirmó que tuvo que hacer "cinco llamadas rápidas" para terminar con otras mujeres, asegurándose de que "todas vivieran en ciudades diferentes".

"Ninguna me pidió compromiso ni me preguntó qué más hacía" aseguró. "Estoy seguro de que también salían con otras personas. Ese día, llamé a cada una para decirles que había conocido a alguien y que ya no podría seguir viéndolas. Todas lo tomaron bien". Douglas y Zeta-Jones se casaron en 2000 y siguen casados hasta el día de hoy.