El reconocido actor norteamericano, acaba de editar su autobiografía, en donde confirma sus diferentes romances y otros secretos inconfesables.
A los 82, Michael Douglas decidió contar lo que durante décadas se negó a confirmar en las entrevistas. En su autobiografía “Una aventura increíble” (One Helluva Ride) -que salió este martes 6 de octubre por Grand Central Publishing-, detalla romances secretos con compañeras de reparto, excesos con las drogas y sorprendentes encuentros entre bastidores en las galas de premiaciones.
“Quizás los ochenta sean una buena época para compartir”, explicó el actor de "Bajos Instintos" y agregó “A quienes les interesa el cine, les ofrecemos una perspectiva del proceso y tal vez puedan aprender algo. Para otros, solo son chismes”. Douglas aseguró que “Soy bastante duro conmigo mismo en el libro y, ya sabes, honesto. Intenté hacer lo correcto, pero me encontré en situaciones en las que parecía que yo era el malo”.
Michael Douglas y Kathleen Turner tuvieron un romance que mantuvieron en secreto durante 40 años, ambos tuvieron una química tremenda en pantalla en "Tras la esmeralda perdida" (Romancing the Stone, en1984), lo que generó una ola de rumores de que eran amantes en la vida real. La pareja se encontraba en las habitaciones de hotel del otro durante el rodaje, y tanto el director Robert Zemeckis como su coprotagonista Danny DeVito jamás se enteraron. También confirma que mantuvo tuvo un breve romance con Diane Thomas, la guionista de la pelicula.
En la recordada película "Bajos Instintos" (1992) Michael Douglas y Sharon Stone compartieron varias escenas apasionadas, pero el actor afirmó que tuvo una aventura con la actriz Jeanne Tripplehorn -casi 20 años menor que él- de la que se enamoró perdidamente y que en el filme interpretaba a un antiguo interés sentimental de su personaje.
"La prensa estaba tan centrada en una posible relación entre Sharon y yo, que pasó por alto la relación real que existía entre Jeanne y yo", escribió Douglas. "Estaba loco por ella. Pero también era lo suficientemente consciente de mí mismo como para saber que lo peor que podía hacer en ese momento, después de casi 20 años de matrimonio, era lanzarme de inmediato a otra relación seria. Mi relación con Jeanne duró durante la producción, y luego cada uno siguió su camino".
En 1998, en un festival de cine, Michael Douglas conoció quien se transformaría en el gran amor de su vida: Catherine Zeta-Jones. Cuando se hicieron novios oficialmente, el actor norteamericano confirmó que tuvo que hacer "cinco llamadas rápidas" para terminar con otras mujeres, asegurándose de que "todas vivieran en ciudades diferentes".
"Ninguna me pidió compromiso ni me preguntó qué más hacía" aseguró. "Estoy seguro de que también salían con otras personas. Ese día, llamé a cada una para decirles que había conocido a alguien y que ya no podría seguir viéndolas. Todas lo tomaron bien". Douglas y Zeta-Jones se casaron en 2000 y siguen casados hasta el día de hoy.
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