Ulises Bueno habló de su lucha contra la depresión y recordó el momento más difícil de su vida

Sobre su experiencia durante la internación, contó que no fue una etapa sencilla y comparó la sensación de estar encerrado con la de permanecer en una cárcel. Sin embargo, explicó que intentó encontrar herramientas personales para atravesar el tratamiento y llegar hasta el momento en que los profesionales le otorgaran el alta.

El artista también recordó que en 2023 mantuvo una conversación muy importante con su hermano, a quien definió como su socio y amigo de toda la vida. Según contó, durante sus momentos más complicados llegó a pedirle que permaneciera a su lado para poder conciliar el sueño.

Su relación con su hija y el alejamiento de los escenarios

En otro tramo de la entrevista, Ulises se refirió a cómo sus problemas personales repercutieron en su vida familiar. El cantante reconoció que su situación de salud y el ritmo intenso de trabajo afectaron su vínculo con su hija durante los primeros años de vida de la nena.

Al ser consultado sobre cuánto conoce ella de lo que atravesó, aseguró que está al tanto de toda su historia. También admitió que las dificultades personales y las exigencias de su carrera musical le impidieron estar presente como hubiera querido.

En ese sentido, recordó que llegó a anunciar su retiro temporal de los escenarios con el objetivo de priorizar su bienestar y recuperarse de los problemas que estaba atravesando.