Ulises Bueno habló de su lucha contra la depresión y recordó el momento más difícil de su vida

El cantante cordobés contó en el programa de Mario Pergolini cómo atravesó el aislamiento durante la pandemia, su internación en una clínica y los problemas de salud mental que lo llevaron a alejarse de los escenarios.
El cantante Ulises Bueno habló sobre uno de los períodos más difíciles de su vida durante una entrevista en el programa Otro Día Perdido, que conduce Mario Pergolini por eltrece. En una charla íntima, el artista recordó cómo atravesó una profunda depresión, los problemas que lo llevaron a internarse en una clínica y las consecuencias que tuvo la pandemia en su salud mental.
Durante la conversación, el músico cordobés reconoció que llegó a atravesar momentos de mucha angustia y confesó que tuvo “pensamientos muy oscuros”. Además, aseguró que había perdido el sentido de su vida.
Al recordar aquella etapa, el cantante señaló que el aislamiento durante la pandemia fue un detonante de su cuadro depresivo. “La pandemia me destruye totalmente porque me encierra. Ahí entré en la depresión, al bajón más fuerte de todos, porque encima estaba encerrado en una casa”, relató.
Bueno explicó que inicialmente creyó que las restricciones durarían apenas dos semanas, pero la prolongación del aislamiento agravó su situación. En ese contexto, reconoció que comenzó a consumir sustancias de manera excesiva y que finalmente decidió trasladarse a Buenos Aires para ingresar voluntariamente a una clínica.
Sobre su experiencia durante la internación, contó que no fue una etapa sencilla y comparó la sensación de estar encerrado con la de permanecer en una cárcel. Sin embargo, explicó que intentó encontrar herramientas personales para atravesar el tratamiento y llegar hasta el momento en que los profesionales le otorgaran el alta.
El artista también recordó que en 2023 mantuvo una conversación muy importante con su hermano, a quien definió como su socio y amigo de toda la vida. Según contó, durante sus momentos más complicados llegó a pedirle que permaneciera a su lado para poder conciliar el sueño.
En otro tramo de la entrevista, Ulises se refirió a cómo sus problemas personales repercutieron en su vida familiar. El cantante reconoció que su situación de salud y el ritmo intenso de trabajo afectaron su vínculo con su hija durante los primeros años de vida de la nena.
Al ser consultado sobre cuánto conoce ella de lo que atravesó, aseguró que está al tanto de toda su historia. También admitió que las dificultades personales y las exigencias de su carrera musical le impidieron estar presente como hubiera querido.
En ese sentido, recordó que llegó a anunciar su retiro temporal de los escenarios con el objetivo de priorizar su bienestar y recuperarse de los problemas que estaba atravesando.
comentar