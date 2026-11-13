Tras la visita del papa León XIV, la grilla televisiva recupera su ritmo habitual y el próximo fin de semana vuelve a enfrentar a El Trece y Telefe por el liderazgo de la audiencia. Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela Mirtha Legrand al frente de su programa nocturno ya que La Chiqui -que atravesó un cuadro respiratorio que la obligó a internarse en el Sanatorio Mater Dei- sigue recuperándose en su casa y aún no retoma la conducción.