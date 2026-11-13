Mientras Mirtha Legrand continúa su recuperación en su domicilio, la nieta vuelve a encabezar las mesazas del los programas de El Trece.
Tras la visita del papa León XIV, la grilla televisiva recupera su ritmo habitual y el próximo fin de semana vuelve a enfrentar a El Trece y Telefe por el liderazgo de la audiencia. Juana Viale volverá a reemplazar a su abuela Mirtha Legrand al frente de su programa nocturno ya que La Chiqui -que atravesó un cuadro respiratorio que la obligó a internarse en el Sanatorio Mater Dei- sigue recuperándose en su casa y aún no retoma la conducción.
El sábado 14 de noviembre a las 22:30 -una hora más tarde que el horario habitual-, estarán sentados a la mesa de "La Noche de Mirtha":
La actriz, bailarina y conductora Laurita Fernández que actualmente está de gira por todo el país con la exitosa comedia "La cena de lostontos", junto a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. La obra, dirigida por Marcos Carnevale y producida por Adrián Suar y Guillermo Francella, ya superó los 200.000 espectadores, obtuvo premios Estrella de Mar y recorre distintas localidades del país.
El abogado y periodista Hugo Alconada Mon, uno de los referentes del periodismo de investigación en Argentina, actualmente trabajando en el diario La Nación, es integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que trabajó en los Panama Papers (Premio Pulitzer). Recientemente publicó el libro "Topos" -sobre espías rusos- y ha enfrentado amenazas e intentos de hackeo por sus revelaciones.
El periodista y conductor Nacho Girón, especializado en actualidad política, que actualmente conduce "Infobae al amanecer", es columnista en Urbana Play y en Olga. Reconocido hincha fanático de River Plate, es autor del libro "La Salada".
El economista y experto en finanzas Santiago Bulat, socio de Invecq Consultora, que en los últimos días recorrió Río Negro analizando el escenario económico, donde destacó el desempeño de la provincia en empleo, salarios y exportaciones, impulsado por sectores como minería, petróleo y turismo.
Una noche que promete charlas que irán del teatro y el espectáculo a la coyuntura política y económica.
El domingo 15 de noviembre desde las 13:45, Juana Viale conducirá su clásico programa "Almorzando con Juana" y la mesa estará integrada por:
La actriz Nazarena Vélez, actualmente una de las angelitas de "LAM", el programa de Ángel de Brito, mientras prepara su desembarco en la temporada teatral veraniega de Carlos Paz.
El periodista Darian “Rulo” Schijman, actualmente con su programa vespertino en una señal de noticias y su ciclo de entrevistas "Desencriptados" en Infobae Studios
El conductor infantil Diego Topa se encuentra en plena gira teatral con su espectáculo "Topa, Un Mundo de Colores" -mientras continua conduciendo su ciclo en canal 7- y se prepara para encabezar un gran show navideño de Disney en el Movistar Arena
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