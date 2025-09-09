Un examigo de Javier Milei se suma al regreso de Polémica en el Bar

Hasta el momento, el único confirmado era Mariano Iúdica, conductor del ciclo. Maslatón anunció su incorporación a través de su cuenta oficial de X, compartiendo una foto frente a las instalaciones de América TV y escribiendo: “Aquí en Fitz Roy, en la teledifusora América, tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar ”.

Embed Aquí en Fitz Roy en la teleradiodifusora América. Tengo el agrado de informar al Foro que en la fecha he firmado contrato con la estación para participar del programa Polémica en el Bar, que volverá a salir al aire en breve de 2100 a 2200 de lunes a viernes. Me preparé toda la… pic.twitter.com/xVP2Z5Qdok — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 9, 2025

Una relación compleja

La relación entre Maslatón y Milei ha sido compleja. En 2024, Maslatón criticó públicamente a Karina Milei, hermana del presidente y figura clave en su entorno político, por su rol en la organización de eventos y decisiones dentro del movimiento La Libertad Avanza. Esta crítica generó tensiones internas y marcó el distanciamiento definitivo de Maslatón del espacio político liderado por Milei

El histórico programa se emitirá de lunes a viernes, de 21:00 a 22:00, por A24. Maslatón hablo de su entusiasmo por sumarse al ciclo: “Me preparé toda la vida para transmitir por Polémica en el Bar, la que he seguido desde la década de 1960, cuando estaban Porcel, Sofovich y el gran Fidel Pintos”.

La confirmación del economista no pasó desapercibida en redes, donde surgió un debate entre usuarios. Ariel Wolberg, uno de los comentaristas, cuestionó la vinculación de Maslatón con figuras políticas: “No me digas que el socio de Massa, Vila, te dio un contrato para rosquear en favor de Massa, no”.