Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

La actriz española, conocida mundialmente por su papel de Tokio en La casa de papel, eligió las redes sociales para hacer el anuncio de una manera muy directa y especial.

"Esto no es IA"

En la imagen publicada, Úrsula se muestra luciendo su pancita y con un epígrafe que no deja lugar a dudas: “Esto no es IA”, etiquetando a Chino Darín justo sobre su vientre. La referencia a la autenticidad de la foto se vuelve significativa en un contexto donde las imágenes generadas por inteligencia artificial son cada vez más comunes.

La publicación rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones de seguidores, amigos y colegas, tanto en España como en Argentina. La pareja, que mantiene una relación sólida desde hace varios años, celebra así un momento muy esperado en sus vidas.

Úrsula Corberó y Chino Darín comenzaron su historia de amor en 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. Desde entonces, han compartido su vida entre España y Argentina, superando desafíos laborales y personales. A pesar de mantener su relación lejos del foco mediático, ambos han expresado en diversas ocasiones su amor y admiración mutua.

La noticia del embarazo ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores y colegas, quienes han llenado las redes sociales de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.