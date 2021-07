Un participante de "La Voz Argentina" enamoró a Lali Espósito con una serenata

Todo comenzó cuando Giovos interpretó “Bachata Rosa”, la popular canción de Juan Luis Guerra, y la estrella pop cayó rendida ante su talento, aunque sin la posibilidad de apretar el botón rojo por tener su equipo completo; algo que finalmente hicieron Ricky y Mau, los hijos de Ricardo Montaner.

“Yo estoy indignada con esta parte del programa. No puedo creer que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble como vos”, expresó Lali, una vez que Facundo terminó su performance.

Pero, al parecer, no solo fue su voz lo que atrajo a la actriz y cantante. “Che Sole, es lindo pibe”, le dijo, cómplice, a Soledad Pastorutti, quien opinó lo mismo: “Sí, hermoso”, reafirmó.

Ante este intercambio, Mau y Ricky llevaron a Giovos a que conociera a Espósito quien, nerviosa, le dijo en ese momento: “Yo soy la típica que se hace la canchera y cuando se acerca me quedo sin palabras. Sos muy guapo, pero pensá que yo no te vi porque estaba dada vuelta y me hubiese dado vuelta porque cantás increíble, esto fuera de chiste”.

Entonces, Ricky le propuso al cordobés que le dedicara a Lali una serenata, y éste lo hizo cantpandole “Sabor a mí”.

“Nunca me cantaron”, dijo la estrella, mientras lo escuchaba haciendo poses y caras.

Por último, y percatándose de la presencia en el estudio de los padres del participante, Espósito exclamó: “¡Están mis suegros! Sepan una cosa: no me di vuelta porque tenía el equipo completo, pero él canta increíble. En noviembre cuando hagamos la fiesta de casamiento ahí ya veremos”.

¿Se ha formado una pareja?